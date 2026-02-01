聯結車司機撿手機追撞4車釀2死 判刑3年半

銀色轎車嚴重潰縮，車體只剩原本一半長。（資料照，記者徐聖倫翻攝）

聯結車司機洪祺賢前年1月8日上午，駕車行經國道3號北上16.3公里處時，因手機掉落，俯身撿拾，未注意前方已經回堵，竟以時速79公里的速度，追撞前方車輛，最終造成2死4傷，被移送法辦。台北地院近日審結，認定洪男觸犯過失致死罪，判處有期徒刑3年6月。

檢警調查，案發當時洪姓司機駕駛聯結車行經該路段時，因手機在駕駛途中掉落，未考慮行車安全問題，竟俯身撿拾，而其行駛的外側車道車輛因車流龐大回堵停駛，洪男在未煞車的情形下，以時速79公里的速度向前追撞，造成4車受損，2人死亡，4人受到輕、重傷。

檢察官偵訊後，認定洪男本應注意車前狀況，並隨時採取必要安全措施，卻在駕駛過程中使用行動電話掉落而俯身撿拾，釀成災害，已涉犯過失致死罪，依法提起公訴。

法官調查，洪男身為職業駕駛人，所駕駛的車輛為車體沉重的聯結車，發生碰撞所造成危害性大，在行經車流量大、車速較快的高速公路時，應提高警覺與注意力，卻因撿拾手機未注意前方回堵車流，高速撞上前方車輛造成2死4傷的情形，過失情節嚴重。

法官認為，洪男雖坦承犯行，卻曾具保潛逃，被發布通緝，且未與死者家屬達成和解，未有以實際行動彌補其所造成之損失，故依過失致死罪，判處有期徒刑3年6月。

