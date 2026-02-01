彰縣消防局救護團隊 勇奪全國急救競賽優等、佳作

陳嘉驊（右）、王奕翔（左）在全國呼吸道插管組競賽中獲得佳作。（圖由消防局提供）

社團法人中華緊急救護技術員協會「第11屆全國呼吸道插管暨心肺復甦術競賽」成績日前揭曉，彰化縣消防局高級救護技術員（EMT-P）鹿鳴分隊陳嘉驊、埔心分隊王奕翔，以及埔心分隊劉晉榤與義消張景名，分別在「呼吸道插管組」與「一般CPR組」脫穎而出，其中，王奕翔與陳嘉驊在全國各縣市共50組參賽人員中奪全國佳作，劉晉榤與張景名亦從一般CPR組共45組參賽隊伍中脫穎而出勇奪全國優等，績效卓著。

本次競賽集結全國優秀救護人員，內容涵蓋CPR技術操作、呼吸道插管技能、團隊合作流程、突發情境應對等多項專業考驗，參賽者須在限時與高壓環境中完成操作，是檢視救護技術及應變能力的重要平台。

陳嘉驊與王奕翔均曾參加為期近1年的EMT-P訓練，均各以該期訓練第2名的優異成績結訓。陳嘉驊與王奕翔表示，本次參賽的主要目的是透過全國性競賽平台檢視自身實務技巧，並吸收多元臨床思維。「呼吸道插管組」競賽採限時與高壓模式進行，對參賽者的操作速度、判斷能力與技術穩定度均構成嚴格考驗。

劉晉榤與張景名則說，CPR是最直接影響存活率的關鍵技能，每個細節都會影響結果。希望把每個步驟反覆操作演練精準，讓自己在執勤現場更有能力守護生命。

消防局長施順仁強調，透過參加各類急救競賽，不僅能提升救護人員與義消人員的專業能力，也能回饋至日常勤務及民眾急救教育，促進急救知識的普及，使更多民眾具備第一時間救人的能力。

劉晉榤（左）與張景名（右）從一般CPR組共45組參賽隊伍中脫穎而出勇奪全國優等。（圖由消防局提供）

