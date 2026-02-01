為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    單月5度闖空門 慣竊拒捕躲車底被逮正著

    2026/02/01 15:32 記者徐聖倫／新北報導
    警方揪出躲在車底的梁男，將他帶回法辦。（記者徐聖倫翻攝）

    新北市板橋發生連續竊案，自上月初，板橋區沙崙、大觀等地區連續獲報住宅竊案，警方經查為同一人所為，犯嫌為41歲梁姓慣竊。前日警方鎖定梁男住處前往拘提，途中撞見騎車中的梁男，梁男拒捕逃跑，還棄車躲路邊車底以為警方不會發現，最終仍逃不過法網遭逮。

    據悉，梁男有多起竊盜前科，他沒有工作，只要沒錢就行竊。上月9日板橋警分局接獲住宅竊盜報案，接著又接到連續4起類似報案，細查之下，確定全是梁男所為。

    警方申請拘票，前日出發準備前往梁男住處逮人，不料在途中就撞見騎著贓車的梁男。警方當下鳴笛示意停車，梁男心虛拒捕，即刻逃往縣民大道、中山路等車流較大路段亂竄 企圖擺脫警方。

    警方當下決定不追，循監視器追查，最終發現他棄車，躲在中山路一段某巷弄內停在路邊汽車的車底，模樣極其狼狽。梁男被警方逮捕，經查他一共闖空門5次，專挑貴金屬首飾、錢財，還偷機車代步。警方表示他有自己一套判斷標準，知道哪一家沒人，破壞門窗後入內行竊。

    梁男不願向警方詳述到底如何判斷行竊目標是否有人，但承認行竊事實，所有被害人財損統計約5萬元。警詢後，依竊盜罪嫌將梁男移送法辦。

