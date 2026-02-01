為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    騎士當街痛毆70歲老夫妻 男大生挺身勇擒施暴男

    2026/02/01 14:36 記者蔡清華／高雄報導
    老夫妻當街遭痛毆，路過的簡姓大學生挺身相救。（讀者提供）

    高雄市楠梓區惠民捷道往楠梓新路地下道口，1月30日發生暴力事件，1對70歲的林姓夫妻遭逆向騎乘電動自行車的55歲馬姓男子，不滿擋他的路當街毆打，夫妻驚慌失措之際，路過的簡姓大學生挺身相救，迅速壓制馬嫌，未造成更多傷害，警方將公開表揚男大生。

    針對此事件，楠梓警分局目前受理3方互提告訴，本分局將依簡等3人正當防衛之事實、事證報請檢察官據以偵辦；另也將強化各人行道巡邏，確保民眾安全。

    對於簡姓大學生見義勇為行為，警方表示，簡男不懼危險迅速阻止並壓制馬姓嫌犯，讓傷害減到最小，簡同學雖也負傷，維護治安英勇的事蹟，警方將公開表揚。

    此事件，遭路過民眾拍下PO網，眼尖的民眾發現，馬嫌去年10月間，也曾經持磚頭與人發生衝突，當時他騎著YouBike 搖搖晃晃，堵住汽車駕駛，從包包拿出磚頭就作勢要砸車窗，警察獲報到場將他帶回警局後，馬男變了個樣躺在地上裝死，成為當地頭痛人物！

    男大生遭馬男毆打仍將他制伏，警方將公開表揚。（讀者提供）

