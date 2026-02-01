落單男童雨天午夜搭機捷 桃捷啟動協助關懷機制

年約6隨男童昨天深夜獨自一人在機捷A3新北產業園區站候車，桃捷公司接獲旅客通報立即啟動關懷機制。（圖翻攝 Threads帳號wang_lung915）

桃園大眾捷運公司昨（1月31）日深夜接獲旅客通報，有1名約6歲男童獨自在機場捷運A3新北產業園區站內候車，站務人員及保全即上前關懷，並通報行控中心啟動跨單位協助機制，得知男童想至台北車站轉乘北捷文湖線返家，站務人員隨即安排保全員陪伴男童前往A1台北車站，但已無法轉乘文湖線末班車，後續由捷運警察通報台北市中正一分局忠孝西路派出所聯繫男童家人，確保男童安全返家。

桃捷公司表示，昨天深夜機捷A3站有1名趕著搭機捷出國的旅客通報有1名年幼男童獨自在站內候車，熱心旅客因男童僅約6歲，卻在下雨的深夜落單在捷運站候車，認為男童有必要接受幫助，於是通報站務人員協處；桃捷行控中心接獲訊息後，立即啟動站務、保全與捷運警察跨單位協助機制。

經站務人員關懷了解，男童表示欲搭乘機捷轉乘北捷文湖線返家，站務隨即安排保全人員全程陪同搭乘北上末班車前往A1台北車站，但抵達時已是今日凌晨，已無法轉乘北捷文湖線末班列車，後續由桃園捷運警察轉請轄區中正一分局忠孝西路派出所將男童先帶返派出所安置，並聯繫其家人，確保男童能平安返家。

