    韓籍旅客搭公車弄丟手機 警幫忙找回讓她直呼「Taiwan good」！

    2026/02/01 14:20 記者王冠仁／台北報導
    警方幫助韓籍女遊客找回手機。（記者王冠仁翻攝）

    3名韓籍女遊客近期來台旅遊，某次搭乘公車時，其中1人不慎將手機遺忘在公車上；女遊客下車後才發現此事，心急如焚，只好跑去向警方求助。警方調閱監視器畫面，釐清她們搭乘的公車路線，循線聯繫上公車業者，這才發現其手機已經被公車司機撿到並交給總站人員。警方協助韓籍女遊客取回手機，讓她們直呼「Taiwan good」！

    北市警中正一分局今天發布新聞稿，表揚處理此案得宜的介壽路派出所警員陳宣亦，同時也呼籲民眾搭乘大眾運輸工具時務必留意隨身財物，若有遺失情況，可立刻向警方求助。

    警方說，這3名韓籍女遊客日前慌慌張張跑到介壽路派出所向警方求助，她們以手機翻譯軟體向警方說，搭乘公車途中不慎將手機遺落於車上，因手機內存有重要個人資料，請求警方協助。

    警員陳宣亦立即詳細詢問其搭乘公車之時間及行經路線，隨即調閱周邊監視器畫面進行比對，迅速鎖定公車路線後，即時聯繫客運公司查詢。陳員這才發現，原來該手機事後被公車司機拾獲，司機並交由總站人員保管；陳員認為3名韓籍女遊客在台人生地不熟，於是載著她們前往客運總站取回手機，成功完成一場國民外交。

