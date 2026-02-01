為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    北市士林「警銀聯防」 去年阻詐逾2.6億元

    2026/02/01 13:46 記者王冠仁／台北報導
    士林分局舉辦「115年金融機構安全維護協調會」。（記者王冠仁翻攝）

    北市警士林分局轄內居民眾多，警方為了攔阻民眾踏入詐騙圈套，長期與金融機構攜手合作，去年阻詐金額高達2億6200萬元。士林警方在前天舉辦「115年金融機構安全維護協調會」，邀請轄內各銀行、郵局、農會、信用合作社，以及金銀珠寶業、當鋪業及加油站等相關業者與會，透過宣導與意見交流，強化金融與特定營業場所的安全防護觀念。

    士林分局統計，去年全年度士林分局與轄內金融機構密切合作，共同攔阻詐騙案件計209件，成功阻止詐騙金額約2億6200萬元，成效亮眼，充分展現警方與第一線金融機構行員即時警覺、通力合作的具體成果，「警銀聯防」已成為士林區防詐的重要防線，有效守護民眾財產安全。

    士林分局呼籲，春節前後民眾臨櫃提領或匯出大額現金情形增加，金融從業人員如發現民眾投資內容與其年齡、經濟狀況顯不相符，或出現言行異常等可疑徵候，應即時通報警方，並可協助民眾申請「護鈔」服務；士林分局將持續與各金融機構及相關業者建立即時聯繫管道，加強巡守與反詐騙宣導，攜手維護士林區治安，讓民眾安心過好年。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    士林分局舉辦「115年金融機構安全維護協調會」。（記者王冠仁翻攝）

