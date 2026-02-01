當心荷包失血！修法加重罰無照駕駛 台南警2月酒駕大執法

台南市警方在2月間仍加強取締酒駕或無照駕駛的違法危險駕駛行為。（圖由台南市警局交通大隊提供）

為強化道路交通安全、降低重大交通事故發生，立法院日前三讀通過《道路交通管理處罰條例》部分條文修正案，針對無照駕駛行為大幅加重處罰，展現政府對危險駕駛「零容忍」的決心；同時因應即將到來的春節連續假期，台南市府警察局也將在2月間同步啟動酒駕違規加強取締勤務，雙管齊下、守護市民與返鄉遊子的交通安全。

南市警局交通大隊指出，此次修法明確針對無照駕駛提高罰鍰額度，機車無照駕駛最高可罰3萬6千元台幣，汽車最高罰6萬元，並延長累犯計算期間，對於重複違規者採取更嚴格的處分；同時，無照駕駛車輛得當場移置保管並扣繳牌照，以有效遏止僥倖上路的危險行為。相關修法已於今年1月31日正式施行，警方呼籲民眾務必依法取得駕照後再駕車上路，千萬不要心存僥倖。

此外，南市警交通大隊透過「酒駕熱時、熱點」數據分析顯示，每逢歲末年初、補冬節氣及春節假期為酒駕事故高峰期，從2025年11月起實施的取締酒駕大執法專案勤務後，酒駕事故件數已較同期下降13%。為維護春節期間市民朋友團聚出遊交通安全，2月間會延續取締酒駕大執法。市警局強調，酒駕不僅危害自身安全、更可能造成無辜用路人傷亡，任何酒後駕車行為，警方一定依法嚴正取締、絕不寬貸。

台南警方再次呼籲市民朋友，無論是日常通勤或春節返鄉、出遊，務必遵守交通法規，不可無照駕駛、喝酒後不駕車；如有飲酒應改搭乘大眾運輸工具、計程車或由親友接送、委請代駕，共同維護道路交通安全。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

立法院已完成修法加重處罰無照駕駛行為，並已從今年1月31日起正式上路。（圖由台南市警交通大隊提供）

