桃警雷霆除暴專案擴大臨檢 稽查無燈騎士意外逮越籍詐團車手組合

桃園警分局於週休假日晚間執行雷霆除暴專案，針對轄區內旅賓館、酒店、KTV及電子遊藝場等特種場所及重要交通路口加強臨檢。（記者鄭淑婷翻攝）

桃園警分局於週休假日晚間執行雷霆除暴專案，針對轄區內旅賓館、酒店、KTV及電子遊藝場等特種場所進行密集性臨檢查察，同時在周邊路口設置攔檢點，加強取締惡性交通，桃園警分局表示，此次勤務出動74名警力，以及保安警察大隊、刑事警察大隊及交通警察大隊支援24人，臨檢15處場所並於6處路口執行路攔檢，共查獲通緝33件27人、酒駕公危18件18人、詐欺案24件24人、一般刑案共計122件116人。

警方表示，其中於今（1）日凌晨1點多，在桃園區三民路與長壽路口發現1輛雙載機車未開啟大燈，員警立即進行稽查勸導，經查22歲越南籍騎士阮男已逾期居留，23歲乘客陳男也同為越南籍，兩人一開始都說沒帶證件，也無法表明身分，員警請兩人出示手機內拍攝的證件照片，意外發現兩人疑似與詐騙集團聯繫資料，機車置物箱還有新台幣5萬元，兩人對款項來源無法交代，經釐清確認阮男為詐騙車手負責領款，陳男則是監控手負責接應，兩人1組深夜提領贓款，沒想到馬上被警方查獲，訊後依詐欺等罪嫌移送桃園地檢署。

請繼續往下閱讀...

分局長王智民表示，警方打擊犯罪掃蕩不法沒有假期，將持續加強執法力度，秉持除惡務盡的精神掃除不法，徹底淨化轄內治安。

桃園警分局於週休假日晚間執行雷霆除暴專案，針對轄區內旅賓館、酒店、KTV及電子遊藝場等特種場所及重要交通路口加強臨檢。（記者鄭淑婷翻攝）

桃園警分局於週休假日晚間執行雷霆除暴專案，針對轄區內旅賓館、酒店、KTV及電子遊藝場等特種場所及重要交通路口加強臨檢。（記者鄭淑婷翻攝）

桃園警分局於週休假日晚間執行雷霆除暴專案，針對轄區內旅賓館、酒店、KTV及電子遊藝場等特種場所及重要交通路口加強臨檢。（記者鄭淑婷翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法