男子違規穿越馬路不滿汽車駕駛鳴喇叭 雙方大打出手

王男（左）不滿林男鳴喇叭，雙方爭執大打出手。（圖由民眾提供）

台中市潭子區潭興路昨發生1起行車糾紛，王姓男子未依規定行走斑馬線，開車的林姓男子見狀就按喇叭提醒，結果引發王男不滿，雙方大打出手，警方獲報到場，因雙方均暫不提出傷害告訴，警方依《社會秩序維護法》相關規定函請裁處，另依違反《道路交通管理處罰條例》，依法舉發，將處王男500元罰鍰。

大雅警分局於1月31日中午12時05分接獲報案，稱在潭子區潭興路三段民宅前有民眾發生行車糾紛，員警立即趕赴現場，將涉案雙方帶回派出所釐清。



經了解，王姓男子（66歲）因穿越馬路，駕駛轎車的林姓男子（29歲）因此鳴喇叭示警，不料，引發王男不滿，兩人發生爭執進而大打出手，警方到場後迅速介入，但雙方均表示暫不提出傷害告訴，警方仍依《社會秩序維護法》相關規定函請裁處，以維護公共秩序。

另王男違規穿越車道，已違反《道路交通管理處罰條例》，警方依法舉發，將處500元罰鍰。

大雅分局呼籲民眾，遇有行車糾紛應保持冷靜，切勿意氣用事釀成衝突，避免觸法，保障自身安全。

