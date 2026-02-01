和尚撞車想跑？肇事被攔拒酒測推擠 員警「大外割」秒壓制

台中林姓男子昨晚開車涉嫌肇事，連保險桿都撞掉，卻仍繼續駕車離開，被目擊民眾攔下。（記者陳建志翻攝）

台中57歲林姓男子昨晚近7點身著袈裟開車，行經北區五義街靠近崇德路口，涉嫌撞上停在路邊的賓士車，前保桿都損壞，卻沒停車竟繼續開了約50公尺，被熱心市民攔下，沒想到員警獲報趕至要實施酒測，林男卻不斷推擠拒測，最後被員警大外割壓制管束，直到救護車到場後情緒恢復，經酒測並無酒精反應，送醫檢查治療是血糖過低。

林姓男子昨晚6點55分駕駛自小客車行經北區五義街靠近崇德路口，撞上停在路邊的1輛賓士車，因撞擊力大林男的車子前保險桿都損壞脫落，林男一度停在現場，沒想到過沒多久竟開車離開，並往前滑行約50公尺，最後停在崇德路口旁遭熱心民眾攔下。

林男自稱因血糖過低才會不慎撞車，員警現場欲實施呼氣酒測，疑因圍觀群眾多，林男情緒激動，不斷和兩名員警推擠拉扯抗拒，為免林男激烈舉動造成自傷傷人之虞，第二分局文正派出所員警當場以「大外割」壓制在地、實施管束。

直到救護車到場，林男才逐漸恢復理智，情緒漸趨平穩，經實施呼氣酒測並無酒精反應，隨即送醫治療，醫院檢查後證實有低血糖的狀況。

台中林姓男子昨晚開車涉嫌肇事，連保險桿都撞掉，卻未停下處理開車離開。（記者陳建志翻攝）

台中林姓男子昨晚開車涉嫌肇事，路邊的賓士車被撞到左側車身嚴重損壞。（記者陳建志翻攝）

