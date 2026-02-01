德州撲克賭場抄2次還不怕 假冒協會永和另起爐灶23人被抓

永和警方出動30名警力持搜索票上門查緝，喝令所有人不準動。（記者陸運鋒翻攝）

林姓男子去年在新北市雙和地區私設賭場被警方查抄，但仍不知悔改又在永和區另起爐灶，且這次打著德州撲克協會名義攬客，新北永和警分局掌握相關情資後，前晚持搜索票上門查緝，當場逮捕林嫌、荷官、工作人員及賭客共23人，查扣賭資12萬餘元，詢後移送偵辦。

據了解，賭場負責人34歲林嫌，去年4月、6月在新北中、永和一帶，租下民宅後私設德州撲克賭場，不過，警方2次將賭場查抄後，林嫌於去年12月初，改以德州撲克協會名義行賭博之實，大喇喇在臉書招攬客人，並以每月9萬元租下將永和區中正路一帶店面。

據知，該賭場每局賭客報名費1200元，店家從中抽取200元費用，剩下1000元則作為獎金，4人以上即可開桌，賭局1小時結算一次，籌碼最多者可獲得一半獎金，另一半獎金則由2、3名均分。

警方表示，經蒐證相關事證完備後，報請新北地檢署指揮偵辦，於前天（1月30日）晚間9時許，出動30名警力持搜索票上門查緝，進入喝斥全部人「不準動！」，查獲負責人林嫌、荷官王男等3人、櫃台人員賴女等2人及17名賭客共23人。

警方指出，另查扣賭資12萬5000餘元、賭資籌碼、撲克牌、帳冊、監視設備及等證物，警詢後，將林嫌、荷官、工作人員及賭客等23人，依賭博罪嫌移送新北地檢署偵辦。

警方說，任何形式之非法賭博行為，無論包裝為競技、協會或私人聚會，均屬警方重點查緝對象，民眾切勿參與不法賭博。#

警方將負責人林男、工作人員、荷官及賭客23人移送偵辦。（記者陸運鋒翻攝）

警方查扣賭資12萬5000餘元、賭資籌碼、撲克牌、帳冊、監視設備及等證物。（記者陸運鋒翻攝）

