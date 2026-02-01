為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    從高雄到雲林遊玩遇劫！兩車對撞5人緊急送醫

    2026/02/01 09:58 記者李文德／雲林報導
    雲林縣古坑鄉綠色隧道今早發生兩車對撞事故，共導致五人受傷，現由救護人員送醫。（記者李文德攝）

    雲林縣古坑鄉綠色隧道今早發生兩車對撞事故，共導致五人受傷，現由救護人員送醫。（記者李文德攝）

    雲林縣古坑鄉今（1）日早上7點40分左右傳出車禍，一輛休旅車和一輛轎車行駛於台3線古坑綠色隧道，忽然兩車相撞，導致5人受傷，目前由救護人員將受傷5人緊急送醫，至於詳細肇事原因仍有待警方釐清。

    雲林縣消防局早上7點46分接獲報案，指古坑鄉台3線綠色隧道發生2部自小客車事故，派遣古坑、公園、斗南、六合計出動各式消防車2部、4部救護車前往救助，救護人員抵達現場後將黑色轎車內4人及休旅車駕駛救出並送醫。

    與轎車同行的林姓友人表示，今天清晨5點多，與朋友相約一起前往遊樂園遊玩，自己和朋友開一台車，其他4名朋友共乘黑色轎車，由他們做前。

    友人指出，抵達綠色隧道往南前往遊樂園時，友人車輛開在內線車道，一輛對向往北行駛的休旅車也正好在內線車道，不知為何車輛突然偏移，朋友閃避不及，兩車對撞。

    友人表示，看到這種情況，如今因受到驚嚇胃還在抽痛，出門玩一趟沒想到發生意外。

    目前29歲朱男、22歲陳男及6歲朱童分別雙手雙腳封閉性骨折，胸腹疼痛及頭、腳撕裂傷送往斗六台大醫院。19歲陳女、29歲黃男分別頭部挫傷、腹部疼痛、右腳撕裂傷，送往斗六成大醫院救治。警方表示，詳細肇事原因仍有待調查釐清。

