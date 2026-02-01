國3南下台中外埔段連環撞1死2傷 大甲交流道附近一度車流回堵

國道三號南下大甲路段嚴重車禍，造成大塞車。（擷取自記者爆料網）

國道三號南下165K外埔路段昨晚11點左右發生3車連環撞車禍，1輛轎車側翻，造成一死二傷，但詳細肇事原因，國道警方還在調查中。

台中市消防局表示，昨晚11點01分，獲報國道三號165k南下外埔區路段車禍，派遣轄區外埔分隊等共計2個單位，出動消防車1輛、救護車2輛、消防人員8名，現場由外埔分隊小隊長簡子寓擔任指揮官前往處理。

請繼續往下閱讀...

消防人員指出，現場為3輛汽車車禍事故，有3名傷患，2名人員受困車內，消防人員使用破壞器材協助2名傷患脫困，其中，1名轎車女駕駛年約55歲，當場沒有呼吸心跳，副駕駛座的女性約40歲、頭部外傷、意識昏迷，2人皆被送往大甲光田醫院；另有1名男性廂型車駕駛，年約47歲、膝蓋撕裂傷、意識清楚，也由民間救護車送往大甲光田醫院。

這起車禍因1輛轎車側翻，車道佈滿散落物，一度造成大甲交流道附近車流回堵，嚴重塞車。據了解，1輛廂型車駕駛不明原因追撞前方轎車後，轎車翻覆，女駕駛及副座女乘客受困車內，並造成3車追撞。

國道三號南下大甲路段嚴重車禍，警消人員到場處理。（擷取自記者爆料網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法