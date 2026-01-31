為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    頑童首攻台中洲際！警高強度戒備維安

    2026/01/31 20:46 記者許國楨／台中報導
    因應頑童演唱會，警方採高強度維安。（警方提供）

    人氣嘻哈天團「頑童 MJ116」首度到台中洲際棒球場開唱，今（31日）起連續兩天開唱，吸引大批歌迷湧入，面對萬人齊聚的演唱會規模，警方全面拉高警戒層級，維安規格比照先前五月天演唱會，全力守護演出安全，讓歌迷安心嗨唱。

    台中市第五分局指出，頑童演唱會於1月31日及2月1日在台中洲際棒球場舉行，考量大型活動人潮密集、風險高，警方提前部署，並於30日先行在場地內舉辦緊急疏散安全演練，演練採實務化情境模擬，逐一檢視場地安檢流程、入場管制動線、場內突發狀況處置，以及緊急事故發生時的人潮疏散與分流機制。

    警方透露，這次演練鎖定三大高風險情境，包括安檢時發現可疑物品的即時應對、會場內突發持刀滋擾事件的快速壓制，以及不可預期事故發生時，如何引導大量人群安全、有序撤離，確保每一個環節都能迅速銜接、不出現破口。

    此次維安演練由警方與主辦單位密切合作，同步動員保安警察大隊特勤霹靂小組、刑事警察大隊偵爆犬進駐聯防，展現大型演唱會從「事前防範、即時處置到迅速應變」的完整維安能量。警方強調，演唱會期間將持續以最高標準執行各項安全維護任務，確保活動內外秩序順暢，讓民眾能安心進場、盡情享受演出，平安返家。

    因應頑童演唱會，警方比照五月天規格高強度維安。（警方提供）

