10多台重機闖國1基隆端出口 國道警方 :「一車一罰」告發

10多輛的大型重機騎士，今天午後集體出現在國道一號北上出口端，隨後銜接西岸高架橋行駛。國道警方表示，重機集體行駛國道已觸法，最高可處 6000 元罰鍰。（記者林嘉東翻攝）

今（30日）近午有汽車駕駛目擊，至少10多輛大型重機騎士，疑雨天視線不佳或導航錯誤，集體騎上國道1號基隆端出口，隨後往西岸高架橋行駛。國道警方指出，行為已觸法，將針對違規車輛逐一開罰，最高可處6000元罰鍰。

依目擊者提供的行車紀錄器顯示，今日近午基隆天氣陰雨綿綿，10多輛大型重機騎士清一色穿著雨衣，魚貫行駛在國道1號北上基隆端終點出口。由於該路段仍屬於國道高速公路範疇，突然出現龐大的重機車隊與汽車並行，讓周遭駕駛看傻了眼，驚呼：「太扯了！怎麼會開上國道1號？」10多輛重機與汽車在高速公路上併行，一度險象環生，讓後方車主紛紛避讓。

國道公路警察局表示，大業隧道出口路段依法仍屬國道管制範圍，大型重機行駛國道已違反道路交通管理處罰條例，不得行駛或進入高速公路之人員、車輛，而行駛或進入者，處新臺幣3000元以上6000元以下罰鍰。

警方進一步解釋，雖然法規中留有「汽缸排氣量550立方公分以上大型重機，得依交通部公告之路段及時段行駛高速公路」例外條款，但截至目前為止，交通部尚未公告開放任何國道路段供重機行駛。因此，現階段重機進入國道主線、隧道或交流道，皆屬違法行為。

針對這起罕見的集體誤闖事件，警方強調將主動調閱隧道口及銜接道路之監控影像，並清查違規車號，採取「一車一罰」原則辦理。警方提醒，大型重機騎士行經路況複雜的基隆端出口時，應特別留意國道與省道快速公路的標誌區分。

警方呼籲，騎士若發現不慎誤闖國道，切勿在車道上驚慌停下或強行橫越，應立即將車輛安全停靠路肩，人員撤離至護欄外安全處，並撥打110或1968通報警方引導排除，確保自身及其他用路人安全。

