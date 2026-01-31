台中31歲媽餵藥3歲、8歲兒雙亡 專家揭「攜子輕生」家長3大特徵

2兒幼童不幸送醫不治。救護車示意圖。（資料照）

台中市今天凌晨發生人倫悲劇，31歲陳姓女子疑似餵食分別與前夫、同居男友所生的3歲、8歲幼子不明藥物，企圖攜子輕生，2名幼子送醫搶救不治。靜宜大學社工及兒少福利系兼任講師林武雄說，攜子自殺家長特徵常見為女性、育有年幼孩子，以及發生婚姻衝突，但難有徵兆，也難以預防，常在壓力太大無法負擔、擔心孩子沒人照顧，或是自己死後孩子遭受不好待遇，而發生憾事。

林武雄說，現在不只是媽媽會發生傷害年幼子女，也出現爸爸，甚至一家人走上絕路，他分析，這些家長有時在事前會向朋友或網路上傾訴，提醒週遭親友多加關懷，民眾發現不對勁，能撞他們一把，也呼籲家長，孩子也有其生命權，小孩是無辜的，不要把小孩當衝突的替代品。

台中市山海屯國際生命線協會主任吳家玨指出，對於有輕生尋短念頭的民眾，要讓他知道有人願願陪伴、自己並不孤單，包括1995（你救救我）、衛福部安心專線（1925）、張老師專線（1980）可求助、諮商，專線志工也會連結相關支援包括急難救助、婚姻、育兒、心理等諮商；社會局表示，若民眾因重大家庭變故或突發事件，導致經濟陷困、家庭成員有受照顧及教養需求時，可尋求14區家庭福利服務中心協助，連結經濟補助與相關資源。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

