    首頁 > 社會

    3對3鬥牛「打進法院」！少年控大人架拐子 法官這樣判

    2026/01/31 19:07 記者許國楨／台中報導
    台中地院認定彭男與少年搶籃板屬正常球場碰撞。示意圖。（資料照）

    單純的「3對3鬥牛」演變成警局報案、法院審理司法攻防。台中13歲少年搶籃板時跌倒，指控成年球友「架拐子」，家人憤而提告強制罪。台中地院法官勘驗監視器畫面與證人證詞後，認定屬正常球場碰撞，一審判決被告無罪，可上訴。

    2024年8月間，彭姓男子與友人到台中南屯惠中籃球場打球，與13歲蔡姓少年及隊友鬥牛，雙方搶籃板球發生肢體接觸，少年當場跌倒，事後指控彭男以右手撥開他身體，出右腳拐到他的雙腳，甚至指控「被勾住脖子、跌倒後還被踩腳」。

    少年家人提告彭男涉犯成年人對少年之強制罪。不過，彭男否認，認為搶籃板時「卡位、推擠」本來就是正常動作，並非刻意傷人，當下還回頭詢問少年「沒事吧？」隨後將球丟給對方，少年也自行起身，繼續把比賽打完。

    法院審理時，彭男隊友出庭作證說，搶籃板時難免有身體接觸，若一方較瘦小，確實可能因此跌倒，但除非故意拉、推、抱，否則不算犯規。法官勘驗監視器畫面，確認雙方確實同時朝籃板跑動，彭男以手撥開少年身體，少年重心後傾時與彭男右腳接觸而跌倒，畫面中未見「勾脖」或「踩腳」等情形。

    法院認為，籃球屬高度肢體接觸競技運動，爭搶籃板本就可能發生推擠、碰撞，甚至跌倒或受傷，均屬可預期範圍，難以認定彭男具有以強暴、脅迫方式妨害他人行動自由的主觀犯意，因此判決彭男無罪，全案仍可上訴。

