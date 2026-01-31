桃園去年1~10月A1死亡數比前年同期降17.7％ 行人A1降24.4％

桃警在尖峰時間重要路口都會派出警力維持交通。（警方提供）

交通部最新公布的統計數據，桃園市去年1至10月全市因交通事故在30日內死亡人數為200人，較前年同期減少43人，減少幅度達17.7％；行人部分31人也較前年減少10人，減少幅度達24.4％；但八德、平鎮、大園卻是不減反增，針對這樣情形，各單位將於道安會報檢討，並訂定改善措施。

警察局交通警察大隊說，對於八德、平鎮、大園的A1事故增加，警察局將協同各分局推行精準執法，於易肇事之時段編排勤務提升見警率，並加強「超速、闖紅燈、酒後駕駛、行人違規及無照駕駛」等重大違規加強取締外，輔以科技執法取締車不停讓行人之違規，透過精準執法取締違規來降低事故；另持續與交通局橫向聯繫完善交通工程，並把握各項活動機會宣導，以提升民眾安全意識。

請繼續往下閱讀...

另酒駕事故死亡人數降至11人，較前年減少7人、減少幅度達38.9％；至於去年1到10月因交通事故受傷人數，受傷人數4萬5400人，較前年減少3216人；整體死傷人數4萬5600百人、較前年減少3259人，降幅達6.7％。

交通警察大隊大隊長林東星說，警方定期召開事故防制會議，深入分析各行政區的肇事熱點與高風險時段，並滾動式調整警力部署，讓執法更即時、更精準，針對行人及高齡者事故高風險路段，也加強取締未停讓行人、違規停車與行人違規行為。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法