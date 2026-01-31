為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    桃園去年1~10月A1死亡數比前年同期降17.7％ 行人A1降24.4％

    2026/01/31 18:29 記者謝武雄／桃園報導
    桃警在尖峰時間重要路口都會派出警力維持交通。（警方提供）

    桃警在尖峰時間重要路口都會派出警力維持交通。（警方提供）

    交通部最新公布的統計數據，桃園市去年1至10月全市因交通事故在30日內死亡人數為200人，較前年同期減少43人，減少幅度達17.7％；行人部分31人也較前年減少10人，減少幅度達24.4％；但八德、平鎮、大園卻是不減反增，針對這樣情形，各單位將於道安會報檢討，並訂定改善措施。

    警察局交通警察大隊說，對於八德、平鎮、大園的A1事故增加，警察局將協同各分局推行精準執法，於易肇事之時段編排勤務提升見警率，並加強「超速、闖紅燈、酒後駕駛、行人違規及無照駕駛」等重大違規加強取締外，輔以科技執法取締車不停讓行人之違規，透過精準執法取締違規來降低事故；另持續與交通局橫向聯繫完善交通工程，並把握各項活動機會宣導，以提升民眾安全意識。

    另酒駕事故死亡人數降至11人，較前年減少7人、減少幅度達38.9％；至於去年1到10月因交通事故受傷人數，受傷人數4萬5400人，較前年減少3216人；整體死傷人數4萬5600百人、較前年減少3259人，降幅達6.7％。

    交通警察大隊大隊長林東星說，警方定期召開事故防制會議，深入分析各行政區的肇事熱點與高風險時段，並滾動式調整警力部署，讓執法更即時、更精準，針對行人及高齡者事故高風險路段，也加強取締未停讓行人、違規停車與行人違規行為。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播