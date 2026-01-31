網咖線上排戰「毒品後勤兵」被逮 台東警起出665包毒咖啡

警方起出600多包毒咖啡。（警方提供）

台東警方破獲毒咖啡案，起出665包，嫌犯平時窩點網咖等著下線購買，靠著毒品撐整晚打線上遊戲爭取好名次。玩家指稱，整隊吸毒就「只是當敵方的肥料，這根本是以吸毒為目標，一點屁用都沒有」。

警方先逮捕嫌犯36歲凡姓男子，近日又在網咖逮獲嫌犯38歲陳男、35歲劉女，將販毒集團查緝到案，在陳男、劉女各自租屋處查扣大量第三級毒品咖啡包665包、愷他命2包、現金9800元等證物。

請繼續往下閱讀...

警方說，這批毒咖啡所幸未流入校園，阻斷毒品流入市面，全案依刑法販賣第三級毒品罪嫌，移送台東地檢署偵辦，凡嫌經檢察官訊後向法院聲請羈押禁見獲准。

台東縣刑事警察大隊偵二隊、屏東縣內埔分局警方去年7月間共同偵破施用第三級毒品咖啡案，當時在台東市區查扣凡姓嫌犯持有第三級毒品咖啡包158包、愷他命29包，以及現金11萬6935元等證物，移送台東地檢署偵辦。

警方溯源深入追查手機資料，發現他利用LINE通訊軟體販賣毒品咖啡包及愷他命，經3個多月追查，鎖定陳男、劉女落腳網咖，見時機成熟，進入網咖將坐在機台前的2人一舉逮獲。

警方初步了解，陳男、劉女同樣以通訊軟體通知下線「今天要去打排位戰」，以及時間、地點，有意者即到場購買，許多人也跟著坐下連線打遊戲。2嫌成立「毒戰隊」也兼召集人與毒品後勤，警方說，「又沒有特別厲害、出國比賽，吸毒後一整晚不睡覺，也不知道在瞎打什麼」。

嫌犯玩的是熱門遊戲，有超過6年遊戲歷史的王姓玩家說，「這根本只是為了吸毒消耗時間」，真的要打得好，不只是要精神狀況佳，還需注意與隊友配合默契、大絕招使用規則等等，「一群都吸毒的人組隊？只是去送人頭、當敵人肥料罷了，一點屁用都沒有」。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

警方起出600多包毒咖啡。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法