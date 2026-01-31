為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    汽、機車無照駕駛重罰新制上路 嘉市首日取締13件

    2026/01/31 17:11 記者王善嬿／嘉義報導
    無照駕駛新制上路首日，嘉義市警方取締13件，其中機車無照駕駛11件。（警方提供）

    荷包小心！汽、機車無照駕駛重罰新制，今天上路首日，嘉義市警局截至下午3點，已取締13件，除依規定扣牌並移置車輛，機車駕駛恐挨罰1萬8000元、汽車3萬6000元，警方提醒民眾切勿違法駕車上路。

    「道路交通管理處罰條例」第21條修正案去年11月19日在立法院三讀通過，大幅提高無照駕駛罰鍰。

    市警局表示，今新制實施首日，一共取締11件機車無照駕駛、2件汽車無照駕駛違規案，其中還包含2件機車無照駕駛肇事案件。

    市警局說，依據新修正規定，大幅加重無照駕駛處罰，其中機車可處1萬8000以上、3萬6000元以下；小型車處3萬6000元以上、6萬元以下；大型車處4萬元以上、8萬元以下罰鍰，且新增「當場移置保管車輛及扣繳牌照（吊扣牌照3個月）」等處罰。

    若為10年內累犯加重處罰，第2次違規處最高額罰鍰並吊扣牌照6個月；違規第3次以上，罰鍰每次累加1萬2000元至2萬4000元無上限外，吊扣牌照1年。

    市警局長陳明志說，近年無照駕駛事故頻傳，警方將持續針對「無照駕駛」等重大違規加強取締，呼籲市民切勿違法上路，以防範交通事故、避免重罰及累犯。

    無照駕駛新制上路，新增移置車輛及扣繳牌照等處罰。（警方提供）

