為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台中萌柴溜出門 AirTag助攻尋回……在農田玩瘋了

    2026/01/31 17:14 記者許國楨／台中報導
    柴犬項圈有AirTag，警方僅花10分鐘就在農田裡找到他。（警方提供）

    柴犬項圈有AirTag，警方僅花10分鐘就在農田裡找到他。（警方提供）

    台中市陳姓婦人在家門口澆花，一陣風吹開大門，7歲柴犬「皮卡」悄悄溜出門。她沿街苦尋未果，向警方求助，所幸萌柴項圈配戴AirTag，警方只花10分鐘就在距陳婦住家約500公尺農田裡，找回正玩得樂不思蜀的「皮卡」。

    陳姓婦人報案，向烏日分局追分派出所警員莊建凡說，柴犬「皮卡」突然不見，找了20分鐘找不到，擔心牠跑遠或發生意外。

    所幸「皮卡」項圈有AirTag定位裝置，手機畫面顯示，位置在營埔一街一帶，警方依定位方向趕往，很快就在農田內看到「皮卡」興奮穿梭其間。

    看到警員靠近，「皮卡」沒有逃跑，反而乖乖讓人抱起。警方將牠帶回派出所暫時安置。等待飼主期間，「皮卡」安靜趴在辦公室角落休息，可愛憨厚萌樣融化執勤員警的心，成為所內「一日親善大使」。

    不久後，陳婦趕抵派出所，見到愛犬安然無恙，情緒激動連聲道謝。警方也藉此提醒，寵物如同家人，外出時務必繫好牽繩，平時可植入晶片或配戴定位裝置，一旦走失能即時掌握行蹤。

    警方通知陳婦帶回萌柴。（警方提供）

    警方通知陳婦帶回萌柴。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播