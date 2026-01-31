台中萌柴溜出門 AirTag助攻尋回……在農田玩瘋了

柴犬項圈有AirTag，警方僅花10分鐘就在農田裡找到他。（警方提供）

台中市陳姓婦人在家門口澆花，一陣風吹開大門，7歲柴犬「皮卡」悄悄溜出門。她沿街苦尋未果，向警方求助，所幸萌柴項圈配戴AirTag，警方只花10分鐘就在距陳婦住家約500公尺農田裡，找回正玩得樂不思蜀的「皮卡」。

陳姓婦人報案，向烏日分局追分派出所警員莊建凡說，柴犬「皮卡」突然不見，找了20分鐘找不到，擔心牠跑遠或發生意外。

所幸「皮卡」項圈有AirTag定位裝置，手機畫面顯示，位置在營埔一街一帶，警方依定位方向趕往，很快就在農田內看到「皮卡」興奮穿梭其間。

看到警員靠近，「皮卡」沒有逃跑，反而乖乖讓人抱起。警方將牠帶回派出所暫時安置。等待飼主期間，「皮卡」安靜趴在辦公室角落休息，可愛憨厚萌樣融化執勤員警的心，成為所內「一日親善大使」。

不久後，陳婦趕抵派出所，見到愛犬安然無恙，情緒激動連聲道謝。警方也藉此提醒，寵物如同家人，外出時務必繫好牽繩，平時可植入晶片或配戴定位裝置，一旦走失能即時掌握行蹤。

警方通知陳婦帶回萌柴。（警方提供）

