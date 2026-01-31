為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    陽明海運「環明輪」船長涉走私海洛因 去年長榮海運員工把大麻從泰國運到高雄

    2026/01/31 16:08 記者洪定宏／高雄報導
    關務署高雄關持續針對高風險船舶不定期抄查。（資料照）

    關務署高雄關持續針對高風險船舶不定期抄查。（資料照）

    陽明海運環明輪1月29日停靠高雄港，被關務署高雄關查獲載有大量海洛因，據傳市價高達數億元，尤姓船長已被法院裁定收押禁見。對此，關務署高雄關表示，全案已移送檢調偵辦中，因偵查不公開，相關細節及查緝畫面不方便提供。

    媒體詢問，這次官股的陽明海運涉運輸毒品，關務署未來是否會針對台灣三大航運公司的貨輪加強查緝。關務署高雄關回應，持續依據相關風險因子過濾所有進港船舶，針對高風險船舶不定期抄查。

    據了解，這不是台灣三大航運公司首次被查獲走私毒品，2025年1月4日，長榮海運「長合輪」停靠泰國Laem Chabang港口，蔡姓前船員將裝有2級大麻毒品27包、大麻香菸12管、大麻煙油5盒、大麻電子菸15盒等包裹，交付當時在職的賴姓船員（案發後已離職）攜回貨輪藏放。

    同月10日，長合輪停靠高雄港時，蔡男登船向賴男拿取毒品後，隨即駕駛汽車離開港區，到高雄市某停車場，先將欲交給劉姓前船員的大麻共8包放在車內，其餘19包大麻放入背包，改搭捷運前往高鐵左營站，警方循線逮捕蔡男、賴男、劉男法辦。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播