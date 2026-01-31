陽明海運「環明輪」船長涉走私海洛因 去年長榮海運員工把大麻從泰國運到高雄

關務署高雄關持續針對高風險船舶不定期抄查。（資料照）

陽明海運環明輪1月29日停靠高雄港，被關務署高雄關查獲載有大量海洛因，據傳市價高達數億元，尤姓船長已被法院裁定收押禁見。對此，關務署高雄關表示，全案已移送檢調偵辦中，因偵查不公開，相關細節及查緝畫面不方便提供。

媒體詢問，這次官股的陽明海運涉運輸毒品，關務署未來是否會針對台灣三大航運公司的貨輪加強查緝。關務署高雄關回應，持續依據相關風險因子過濾所有進港船舶，針對高風險船舶不定期抄查。

請繼續往下閱讀...

據了解，這不是台灣三大航運公司首次被查獲走私毒品，2025年1月4日，長榮海運「長合輪」停靠泰國Laem Chabang港口，蔡姓前船員將裝有2級大麻毒品27包、大麻香菸12管、大麻煙油5盒、大麻電子菸15盒等包裹，交付當時在職的賴姓船員（案發後已離職）攜回貨輪藏放。

同月10日，長合輪停靠高雄港時，蔡男登船向賴男拿取毒品後，隨即駕駛汽車離開港區，到高雄市某停車場，先將欲交給劉姓前船員的大麻共8包放在車內，其餘19包大麻放入背包，改搭捷運前往高鐵左營站，警方循線逮捕蔡男、賴男、劉男法辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法