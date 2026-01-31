為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    2男童疑遭母餵藥雙亡！二寶媽稱「忘記了」 前夫、現任男友同現身殯儀館

    2026/01/31 16:21 記者許國楨／台中報導
    陳女前任丈夫也是8歲童生父（咖啡色外套）現身殯儀館。（記者許國楨攝）

    陳女前任丈夫也是8歲童生父（咖啡色外套）現身殯儀館。（記者許國楨攝）

    台中市西區今（31）日凌晨發生人倫悲劇，31歲陳女涉對8歲、3歲幼兒餵食不明藥物導致雙亡，陳女警詢時情緒激動，對關鍵細節多以「不知道」、「忘記了」回應，始終無法清楚說明動機，而今日下午檢警進行遺體相驗時，陳女前夫與現任男友同時現身殯儀館，畫面格外沉重。

    第一分局今日凌晨1時31分接獲通報，西區向上路一處大樓內有幼童失去生命跡象，警消趕抵時，發現8歲、3歲兩名男童倒臥床上，均已無呼吸心跳，緊急送往林新醫院及中國醫藥大學附設醫院搶救，最終仍宣告不治。

    經了解，陳女閨密案發前曾致電陳女，發現其情緒低落並透露輕生念頭，甚至提及「想帶孩子一起走」，閨密察覺情況不對，立即趕往查看，卻在開門瞬間驚見2名男童已無生命跡象，隨即報警求助，警方到場時，陳女情緒失控，有自傷之虞，隨後被戒護送醫。

    陳女今日上午出院後前往派出所接受詢問，但她精神狀況仍不穩定，對是否餵藥、藥物來源等關鍵問題避而不談，或是以「不知道」、「忘記了」答非所問，警方僅能先行完成現場採證，並未發現明顯打鬥痕跡。

    據悉，陳女無業，與現任男友租住該處社區大樓，其3歲兒子為和現任男友所生；8歲長子則是與前夫所生，平時由前夫照顧，近日因放寒假才回到母親住處同住，未料短短數日即發生憾事，台中地檢署指派檢察官指揮偵辦，今日下午會同法醫進行相驗，陳女前夫與現任男友同時現身，檢方不排除解剖遺體並進行毒物化驗，釐清確切死因。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    陳女的現任男友也到相驗現場。（記者許國楨攝）

    陳女的現任男友也到相驗現場。（記者許國楨攝）

