穿「警察」雨衣闖銀樓打人 桃警48小時內逮人送辦

警方到土城逮捕蔡姓男子到案。（警方提供）

一名身穿警察雨衣的蔡姓男子，29日中午進入桃園市桃園區中正路某銀樓，突然拿起塑膠榔頭狂敲老闆娘頭部，老闆娘不斷抱頭大喊救命，忍痛按下警鈴報案，歹徒隨即騎機車逃逸，作案用榔頭也掉落在現場，警方第一時間成立聯合專案小組進行追查，於今日中午12點左右於新北市土城區某旅館內將蔡姓嫌犯逮捕到案，後續將依法移請桃園地檢署偵辦。

警方調查，蔡姓男子身穿印有「警察」字樣雨衣、頭戴安全帽及口罩、手套進入銀樓，先是向老闆娘詢問「最近有沒有什麼可疑的人」、「連線都還OK嗎」，老闆娘以為他是警察，回說「沒有、都還可以」，沒想到老闆娘還在回話時，歹徒突然拿出塑膠榔頭，朝老闆娘頭部狂敲狠擊，老闆娘負傷按下警鈴，蔡姓男子隨即奪門而出，老闆娘因頭部受傷、手指骨折送醫。

蔡姓男子並未搶走銀樓任何財物，警方隨後在附近公園尋獲作案機車，立刻擴大調閱監視器畫面尋人，研判蔡姓男子身穿印有警察字樣雨衣誤導被害人，並規劃逃逸路線及變裝以規避警方查緝，顯然事前已做完整規劃。

據悉，該銀樓27日才與配合桃園市政府警察局桃園警分局舉辦春節防搶演練，沒想到2天後遭真的歹徒闖入，所幸打傷的老闆娘當時也有參與演練，發現情況不對立刻按下警鈴報案。

蔡姓男子逃離銀樓後，按規劃路線逃跑，警方研判是預謀行為。（警方提供）

