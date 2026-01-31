女藥師遇假投資再被「'可追回被詐款」誆騙 連剝皮2次損失245萬

台南市1名林姓女藥師去年中旬遭「假投資」詐騙後，欲自力救濟上網搜尋「追回詐騙款項」等關鍵字，結果遇上假冒國際律師與幣流分析師，以可協助追被詐款項為幌，讓她再度上當，被連剝皮2次，共計財損達245萬。（刑事局提供）

台南市1名林姓女藥師去年中旬遭「假投資」詐騙後，欲自力救濟上網搜尋「追回詐騙款項」等關鍵字，結果遇上假冒國際律師與幣流分析師，以可協助追被詐款項為幌，讓她再度上當，被連剝皮2次，共計財損達245萬元；刑事警察局預防科今提醒民眾小心避免上當。

刑事局表示，去年7月至9月間，50歲林女受網路誆稱保證獲利、穩賺不賠的假投資廣告誘惑，加入假投資APP先後被詐80萬元後，對方人間蒸發、假投資APP完全失靈，遭詐款項一去不復返，林女遂在網路上搜尋「追回詐騙款項」等關鍵字，尋求幫助。

結果遇上1名自稱具國際律師執照的李姓律師，他誆稱專門協助被害人追回遭詐款項，林女遂提供第一次詐騙細節與相關文件，不久，假律師誆稱經該事務所高級幣流分析師分析其第一次遭詐金流，已被歹徒輾轉匯流至「金沙娛樂城」。假律師及假幣流分析師續稱事務所與金沙娛樂城有配合，可利用操縱博弈APP後台，以協助林女透過網路博弈方式「贏回」第一次遭詐款項。

林女遂依指示申請虛擬貨幣電子錢包，並先後面交3次一共115萬元予歹徒，兌換成泰達幣在金沙娛樂城APP下單，相信對方為她操縱博弈後台贏錢，眼看金沙娛樂城APP帳面上已贏得87683 USDT（折合台幣約280萬元），不僅「贏回」第一次遭詐款項，還倒賺不少。

隨後，林女受假幣流分析師的慫恿，向人壽公司借貸50萬元加碼投資，後續又遭假幣流分析師不斷煽動抵押房地產加碼，林女一度欲將自己的套房抵押，所幸地政事務所人員機警報警，林女才知再度受騙。

刑事局表示，民眾發現遭詐騙後，應第一時間向警方報案，警方會通報金融機構圈存可疑款項或警示帳戶，千萬不要相信自稱可以協助追回詐騙款項的律師或幣流分析師，律師僅能擔任訴訟代理人與檢、警和法院溝通，協助整理證據和構成要件關係，沒有透過公權力無法自行追回，更遑論「利用博弈網站後臺贏回被詐款項」；而詐欺案件經警方及檢方偵查結束，由檢察官作成起訴處分，進入法院程序，待刑事審判程序附帶民事訴訟求償，判決有罪方有可能追回詐騙款項。

