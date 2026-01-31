為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    車友鏈條咬住褲腳鮮肉帥警幫解脫 網友歪樓喊：想去高雄騎車了

    2026/01/31 14:16 記者許麗娟／高雄報導
    黃姓員警幫助褲腳被單車鏈條卡住的車友，網友一面倒要南下高雄騎腳踏車。（擷取自高雄市警察局臉書）

    高雄市警察局昨晚在臉書、Threads等社群平台貼文，指有男子騎單車在和平一路時，褲腳被單車鏈條咬住，絆住了回家的路，當時苓雅分局凱旋路派出所暖警幫男子解除困境，未料照片中暖警長得太帥，已吸引上萬人按讚，紛喊「是時候騎單車了」。

    高雄市警察局於文中感性寫道，「被咬住的褲腳，被接住的心，夜色裡的和平一路，男子被單車鏈條咬住了褲腳，也絆住了回家的路。在那進退兩難的尷尬時刻，幸好暖鴿即時過來協助。凱旋路派出所的員警，蹲下身，並細心解開了糾結的布料與鏈條。解開的不只是褲腳，更是深夜裡那份無助的慌張。謝謝學長，接住了此刻的無助。」

    這則貼文因為照片中的員警長得太帥引發網友騷動，在底下留言「想被抓」、「是時候騎單車了，記得穿寬腳褲」、「這帥到不像真人了」、「這個顏值是韓劇裡面才會出現的警察吧！」、「為什麼突然好想去高雄市騎腳踏車」、「明天和平一路都是腳踏車，等待救援」、「我先去弄壞我單車的鏈條」、「請問是在哪條路，我現在騎腳踏車出發」、「手好好看！肌肉、青筋」，而Threads則不少人留言「留友看」。

    當事員警低調不願受訪，不過，據了解，這名綽號「韓韓」的黃姓員警因臉蛋帥氣、身材好，過去也幫高雄市警察局拍過不少宣導廣告，不僅是派出所員警，也是高雄市騎警隊的一員，個人IG也有7萬多名粉絲追蹤。

