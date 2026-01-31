為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    失蹤1天才被發現 七旬翁石碇墜橋送醫不治

    2026/01/31 14:15 記者鄭景議／台北報導
    76歲王姓男子昨日（30日）上午獨自前往新北市石碇區106乙線國道五號下方的長潭壁橋，隨後從橋上墜落。（記者鄭景議翻攝）

    76歲王姓男子昨日（30日）上午獨自前往新北市石碇區106乙線國道五號下方的長潭壁橋，隨後從橋上墜落。警消今日上午接獲報案，發現王男倒臥在深達數公尺的橋底溪床邊，隨即動用繩索吊掛方式將人救起並送往萬芳醫院急救，最終仍於上午10時許宣告不治。新店分局警方目前已聯繫家屬，全案將報請台北地檢署相驗。

    新店分局石碇派出所今日上午7時51分接獲通報，指稱長潭壁橋下有人倒臥。員警火速趕抵現場並會同一一九救護人員查看，發現王男受困在難以徒步抵達的溪床岩石旁，由於地勢落差大，消防人員隨即架設繩索救助系統，於上午9時40分成功將王男吊掛上岸，並由救護車送往台北市萬芳醫院搶救。

    警方隨後調閱周邊監視器畫面釐清動向，發現王男是在昨日早上近8時許，獨自一人步行至橋上後，隨後墜橋。由於案發現場偏僻且位於高架橋下，直到今日上午才被路過民眾發現。

    王男的妻子接獲警方通知後已趕往醫院，對丈夫意外身亡感到哀慟萬分。警方在現場及周邊進行初步採證，初步確認王男為單獨行動，現場未發現遺書或外力介入跡象。

    全案在完成初步調查與筆錄後，警方將依規定報請台北地檢署檢察官進行相驗，以釐清確切死因。

