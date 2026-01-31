為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    駕駛違規被開單情緒激動不願駛離 再吃3罰單

    2026/01/31 14:19 記者邱俊福／台北報導
    周男右轉未依規定全程使用方向燈遭攔查。（記者邱俊福翻攝）

    1名周姓男子今天凌晨許駕車行經台北市信義區時，因未依規定全程使用方向燈，遭轄區台北市警信義分局三張犁派出所員警攔查開單告發，周男為此下車理論情緒激動，徘徊不願離開，員警要求駛離仍不依指揮下，員警隨即依規定舉發於禁止停車處所停車，後於駛離過程中，見他未依規定繫安全帶與以手持方式使用行動電話，皆予以告發，共計對他開出4張罰單。

    警方調查，今天凌晨4時許，周男駕車南往北由松仁路右轉松高路時，方向燈僅閃了一下，遭員警攔查，當時員警詢問為何沒有全程使用方向燈，並說明依規定路口轉彎前30公尺就要打方向燈，且須打好打滿，不能僅是閃一下，否則其他車輛如何獲悉，隨即開單告發，周男則堅持已有打方向燈，情緒激動，不願開車離開。

    員警見狀，多次告知周男攔查程序已完成，並請其駛離，但周男仍不願駛離下，員警立即依規定舉發於禁止停車處所停車，周男始願意駕車駛離，過程中，員警見駕車的周男未依規定繫安全帶，以及以手持方式使用行動電話，再予以攔停，逕行開單告發，讓原本被開罰單的周男，事後又吃上3張罰單。

    警方表示，倘若民眾對該違規舉發持有疑義，得依道路交通管理處罰條例第九條之規定，向分局或裁決機關提出交通違規申訴，以維護權益。

