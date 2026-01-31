為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    「環明輪」船長涉走私海洛因 陽明海運：調查中案件不予評論

    2026/01/31 13:56 記者王憶紅／台北報導
    陽明海運所屬環明輪船長涉走私海洛因被查獲，業者指出調查中案件不予評論。示意圖非環明輪。（陽明提供）

    陽明海運所屬環明輪船長涉走私海洛因被查獲，業者指出調查中案件不予評論。示意圖非環明輪。（陽明提供）

    針對所屬「環明輪」船長涉走私數億元「雙獅牌」海洛因遭查獲一事，陽明海運指出，本案為船員主動通報，因涉及當事人法律責任釐清，調查中案件不予評論。據了解，環明輪為國輪，船員多為台灣籍。

    陽明海運表示，所屬環明輪於停泊港口時，該船船員發現並通報陽明船舶安全官，送達船上特定人員收訖之物品疑似為違禁品。為確保船員與船舶海上航行安全，第一時間即要求船端相關人員就疑似違禁物品錄影並妥善封存，亦立即主動通報台灣海巡署與法務部調查局，並於船舶抵達高雄時，配合檢調單位釐清事實。

    陽明海運指出，所屬船舶於各出入口均裝置高解析度之影像紀錄裝備，可詳實記錄各港口泊港時相關人員動態，在主動通報時，已將船端CCTV相關紀錄提交檢調單位參考。因本案涉及當事人法律責任釐清，調查中案件不予評論。

    陽明海運指出，本案僅有一位船員由檢調留置調查中，其餘船員及船舶均已回復正常營運。

    相關新聞請見

    貨輪變運毒船！陽明海運「環明輪」船長涉走私價值數億海洛因被查獲

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播