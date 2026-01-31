基隆國中生揮拍打斷女同學門牙 母子遭判連帶賠償7.5萬

基隆市明德國中1名男同學去年在羽球場上，未注意女同學正在架設羽球網時，揮拍打斷女同學門牙，被法院判須與母親連帶賠償7萬餘元。（記者林嘉東攝）

校園運動安全不容忽視！

基隆市明德國中去年發生一起校園受傷意外，一名女同學去年在學校體育館架設羽球網時，遭男同學揮拍擊中臉部，致嘴唇撕裂傷及門牙斷裂。基隆地院審理後認定，揮拍傷的男同學未注意周遭同學安全，有明顯過失，男同學的母親亦未盡監護教養義務，判決母、子須連帶賠償受害學生醫療費及慰撫金共7萬5520元。

判決指出，這起意外發生去年6月18日下午3時許。當時女同學正與另名女同學在體育館與球場上架設羽球網，準備開始上課，男同學見羽球拍在地上，拾起後急於發球練打，無視2名女學生正在架設羽球網，揮拍擊中其中1名女同學，致臉部、嘴唇撕裂傷及門牙斷裂。女學生家長認為，女兒在校上課卻受此無妄之災，身心遭受巨大壓，向男同學與家長求償包括醫療費與精神慰撫金共10萬元。

法官審理時勘驗意外當時監視器發現，男同學並未站在規定的「羽球發球線」外，反而違規站在線內、靠近球網之處，且在女同學尚未架設完畢、未離開危險區域時，便逕自發球揮拍。男同學揮拍時正巧擊中女同學的臉部，致女同學當場血流如注，經送醫檢查發現嘴唇嚴重撕裂，右側門牙也因此撞斷。

法官審理時，男同學與男同學的母親均未到場陳述，也未提出書狀爭執。法官認為，男同學應知曉揮拍發球前需待同學撤離，卻疏未注意，確有過失責任；由於男同學未成年，母親負有教養監護責任，因此應負連帶賠償責任，判男同學與其母親須連帶賠償女同學與其父母7萬5520元。全案仍可上訴。

