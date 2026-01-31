為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    懷疑男友前妻小孩非親生 女子盜帳號改手機竟還發文騷擾

    2026/01/31 11:56 記者林嘉東／台北報導

    台北市劉姓女子因懷疑男友阿偉（化名）前妻的小孩與他無血緣關係，竟不顧法院核發的跟蹤騷擾保護令，多次傳訊騷擾，甚至強行登入對方社群帳號，將綁定的手機號碼更改為自己的電話，並發文騷擾對方。士林地方法院審理後，依違反跟蹤騷擾防制法及妨害電腦使用罪，分別判處劉女拘役40日及3月徒刑。

    判決指出，31歲劉女與阿偉為男女朋友，但她對阿偉與前妻所生的小孩，是否有血緣關係存有高度猜忌，多次要求阿偉的前妻帶孩子去進行親子鑑定，致對方不堪其擾。士林地方法院曾於2023年底核發跟蹤騷擾保護令，明令禁止劉女對男友的前妻寄送或播送文字、威脅或其他騷擾行為，有效期間為1 年半。

    未料，劉女明知保護令在身，仍因鑑定未果而心生不滿。2024年間，劉女變本加厲，不僅無視禁令持續傳訊騷擾，非法輸入男友前妻的臉書帳號密碼後，將男友前妻的臉書帳號密碼綁定為自己的手機號碼，並在該帳號的通知列、貼文區張貼針對性的騷擾文字，影響對方日常生活，直到阿偉的前妻發現無法登入臉書帳號，發現是劉女所為才報警提告。

    士林地院審理時，劉女坦承所有罪行。法官認為，劉女僅因私人猜忌，不思以理性方式溝通，竟以擅自登入他人帳號、變更電磁紀錄等手段違反保護令，嚴重侵害他人隱私，依劉女違反跟蹤騷擾防制法之違反保護令罪，判處拘役40日；與無故變更他人電腦相關設備之電磁紀錄罪，判處3月徒刑。全案仍可上訴。

