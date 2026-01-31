為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    交往多名少女、視訊誘自拍裸照、摩鐵玩3P 多項罪行被判刑

    2026/01/31 10:43 記者李立法／屏東報導
    李男腳踏多條船，還與未成年少女玩3P，被法院判刑。（資料照）

    李男腳踏多條船，還與未成年少女玩3P，被法院判刑。（資料照）

    29歲李姓男子透過網路交友認識多名未成年少女，不謹誘使少女自拍裸照，還在汽車旅館與少女大玩3P派對，被害人家長查覺後，決定報警處理，檢警從李男手機通訊記錄發現他腳踏多條船，還收藏許多少女自拍的裸照，屏東地院審理後，認定李男犯下與未滿14歲女子性交及製造少年性影像等多項罪行，分別判處4年6個月不等徒刑，可上訴。

    李男於2023年間透過網路交友認識多名未成年少女，除了經由視訊誘使少女自拍裸照傳送給他收藏外，還多次將不同的少女載往汽車旅館發生性關係，甚至大玩3P派對，行徑淫亂，令警方感到不可思議，警方從李男手機通訊紀錄中，發現他同時與多名少女交往，還收藏許多少女的自照裸照，訊後依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪送辦。

    屏東地院認為李男為一已私慾，利用少女性自主及判斷能力尚未成熟的心理，發生性關係及製造性影像，嚴重影響被害人身心及人格發展，實不足取，分別依與未滿14歲女子性交及製造少年性影像等4罪，各判處4年6個月不等徒刑，等全部罪數確定後，再由檢方聲請應執行刑。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播