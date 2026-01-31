交往多名少女、視訊誘自拍裸照、摩鐵玩3P 多項罪行被判刑

李男腳踏多條船，還與未成年少女玩3P，被法院判刑。（資料照）

29歲李姓男子透過網路交友認識多名未成年少女，不謹誘使少女自拍裸照，還在汽車旅館與少女大玩3P派對，被害人家長查覺後，決定報警處理，檢警從李男手機通訊記錄發現他腳踏多條船，還收藏許多少女自拍的裸照，屏東地院審理後，認定李男犯下與未滿14歲女子性交及製造少年性影像等多項罪行，分別判處4年6個月不等徒刑，可上訴。

李男於2023年間透過網路交友認識多名未成年少女，除了經由視訊誘使少女自拍裸照傳送給他收藏外，還多次將不同的少女載往汽車旅館發生性關係，甚至大玩3P派對，行徑淫亂，令警方感到不可思議，警方從李男手機通訊紀錄中，發現他同時與多名少女交往，還收藏許多少女的自照裸照，訊後依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪送辦。

屏東地院認為李男為一已私慾，利用少女性自主及判斷能力尚未成熟的心理，發生性關係及製造性影像，嚴重影響被害人身心及人格發展，實不足取，分別依與未滿14歲女子性交及製造少年性影像等4罪，各判處4年6個月不等徒刑，等全部罪數確定後，再由檢方聲請應執行刑。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

