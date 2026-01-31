員林警防搶演練出奇招！ 「騎馬裝＋跳撒嬌舞」成焦點

員林警分局舉辦防搶演練，找來員警穿騎馬裝，大跳撒嬌舞，隨即又掏出槍枝大喊「搶劫！不要動」。（警方提供）

年關將近，彰化縣員林警分局為提升防搶應變能力，29日在永靖鄉農會進行演練，警方找來兩名「男團等級」警員許凱祐、洪黃品翰扮演歹徒，他們穿著騎馬造型的充氣裝登場，一進門不搶錢，反而先大跳韓國人氣男團TWS的撒嬌舞「Overdrive」，超反差畫面讓現場行員一度愣住，不過行員發現有異，立即報警將這兩位「騎馬賊」逮捕歸案。

這場演練在29日登場，兩名警員穿著充氣馬裝扮演「荒野大鏢客」，搖搖晃晃地走進農會，一開始還語帶羞澀地說：「快過年了，給個紅包好不好？」隨即跳起撒嬌舞賣萌，但行員不為所動，直接搖頭拒絕。

眼看軟的不行，兩人立刻變臉，掏出槍枝大喊「搶劫！不要動，把錢通通交出來」，行員見狀隨即依SOP按下警鈴通報，警方火速趕抵，歹徒都還沒拿走，就被趕到的警方逮壓制逮捕。

這場別開生面的演練，讓現場辦事民眾看得目瞪口呆，有人以為是農會活動表演，直到聽見警鈴與喝令聲才驚覺「是真的在演練」，有人將防搶演練畫面貼上網，引起不少議論，「搶銀行還要會跳K-pop」、「以為是綜藝現場」。

員林警分局表示，接近農曆過年，金融機構資金往來頻繁，警方特別結合農會辦理防搶演練，透過貼近生活、吸引目光的方式，讓行員與民眾留下深刻印象，實際熟悉遇搶時的應變流程，也同步測試警方接獲報案後的調度與攔截能力，希望在歡樂中強化警覺，確保春節前後治安平穩。

警員許凱祐（右）在櫃檯前大跳撒嬌舞，意外成為演練焦點。（警方提供）

警員許凱祐（右）、洪黃品翰（左）扮演歹徒，他們穿著騎馬造型的充氣裝登場。（警方提供）

警方獲報趕抵，歹徒連錢都還沒拿走，就被趕到的警方壓制逮捕。（警方提供）

