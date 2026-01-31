為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    中和運將趕路擦撞騎士 失控掃倒路邊十輛汽機車

    2026/01/31 10:28 記者鄭景議／新北報導
    計程車直接衝向路邊停車格，一連撞毀包含汽車與機車在內共十部車輛。（記者鄭景議翻攝）

    計程車直接衝向路邊停車格，一連撞毀包含汽車與機車在內共十部車輛。（記者鄭景議翻攝）

    61歲的翁姓男子昨日（30日）深夜駕駛計程車行經新北中和區，在路口不慎與左轉的黃姓騎士發生擦撞，翁男隨後疑似因為受到驚嚇導致操作失控，車輛直接衝向路邊停車格，一連撞毀包含汽車與機車在內共十部車輛。中和分局警方獲報趕抵現場，立即將全身多處擦傷的黃男送往雙和醫院救治，所幸傷勢無大礙，雙方酒測值均為零，詳細肇事原因仍有待調查釐清。

    警方調查，昨日晚間11時許，翁男駕駛計程車沿著中和區橋和路往永和方向行駛，當車輛行經永和路口時，正巧碰上對向由黃男駕駛、準備左轉進入永和路的重型機車。雙方在路口發生擦撞後，計程車並未隨即停下，而是失控衝往路側的機車與汽車停車格，發出巨大的撞擊聲響。

    由於撞擊力道猛烈，停放在路邊的10部汽機車如同保齡球般被掃倒，現場零件碎裂一地。救護人員抵達現場時，發現25歲的黃姓騎士倒臥在地，身體有多處大面積擦挫傷，所幸其意識清楚，隨即被送往雙和醫院進行傷口處理，目前已無大礙；至於計程車駕駛翁男則幸運未受傷。

    警方隨後在現場進行採證並完成現場圖繪製。經對兩名駕駛實施酒精呼氣測試，測定值均為零，確認雙方均無飲酒情事，將由交通大隊進一步分析研判雙方的責任歸屬。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播