中和運將趕路擦撞騎士 失控掃倒路邊十輛汽機車

計程車直接衝向路邊停車格，一連撞毀包含汽車與機車在內共十部車輛。（記者鄭景議翻攝）

61歲的翁姓男子昨日（30日）深夜駕駛計程車行經新北中和區，在路口不慎與左轉的黃姓騎士發生擦撞，翁男隨後疑似因為受到驚嚇導致操作失控，車輛直接衝向路邊停車格，一連撞毀包含汽車與機車在內共十部車輛。中和分局警方獲報趕抵現場，立即將全身多處擦傷的黃男送往雙和醫院救治，所幸傷勢無大礙，雙方酒測值均為零，詳細肇事原因仍有待調查釐清。

警方調查，昨日晚間11時許，翁男駕駛計程車沿著中和區橋和路往永和方向行駛，當車輛行經永和路口時，正巧碰上對向由黃男駕駛、準備左轉進入永和路的重型機車。雙方在路口發生擦撞後，計程車並未隨即停下，而是失控衝往路側的機車與汽車停車格，發出巨大的撞擊聲響。

由於撞擊力道猛烈，停放在路邊的10部汽機車如同保齡球般被掃倒，現場零件碎裂一地。救護人員抵達現場時，發現25歲的黃姓騎士倒臥在地，身體有多處大面積擦挫傷，所幸其意識清楚，隨即被送往雙和醫院進行傷口處理，目前已無大礙；至於計程車駕駛翁男則幸運未受傷。

警方隨後在現場進行採證並完成現場圖繪製。經對兩名駕駛實施酒精呼氣測試，測定值均為零，確認雙方均無飲酒情事，將由交通大隊進一步分析研判雙方的責任歸屬。

