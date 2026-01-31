為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    嘉義縣深山火警 警民「接力」滅火

    2026/01/31 10:49 記者林宜樟／嘉義報導
    嘉義縣竹崎分局警員用水桶裝水滅火。（警方提供）

    嘉義縣竹崎分局警員用水桶裝水滅火。（警方提供）

    嘉義縣梅山鄉瑞里村一處位於深山的茶園民宿旁產業道路，日前竄出火苗引燃落葉，造成火勢，由於地處深山，考量消防車抵達費時，為防範火勢蔓延擴大，警方偕同村民利用農用貨車載運水，並以人力接力方式灌救，成功在30分鐘內撲滅火勢。

    日前竹崎分局瑞里仁壽聯合所員警接獲報案，所長吳博全率領警員陳冠廷趕赴現場，發現路邊野草與樹木起火燃燒，現場已有熱心村民手持滅火器試圖滅火，但因火點分散，燃燒面積擴大，滅火器已無法有效控制。

    警方說，瑞里村位處偏遠山區，梅山消防分隊趕抵現場恐須花1小時左右，吳博全急中生智，以農用貨車變身消防水車，請求現場村民返家，駕駛茶園施肥使用裝載有水源的自小貨車充當臨時「水車」支援，陳冠廷拿起裝水容器，與村民組成「滅火人龍」，以接力方式將水運送至起火點潑灑灌救。

    在警民通力合作下，火勢於30分鐘內完全撲滅，未造成人員傷亡或重大財物損失。當地民眾說，若是無法控制，火勢恐會蔓延擴大，感謝警方來回奔波救災，阻止可能發生的危機。

    梅山鄉瑞里村的產業道路旁發生火警，警方與村民接力滅火。（警方提供）

    梅山鄉瑞里村的產業道路旁發生火警，警方與村民接力滅火。（警方提供）

    警方與民眾利用貨車載運水源，接力用水桶滅火。（警方提供）

    警方與民眾利用貨車載運水源，接力用水桶滅火。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播