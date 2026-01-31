嘉義縣深山火警 警民「接力」滅火

嘉義縣竹崎分局警員用水桶裝水滅火。（警方提供）

嘉義縣梅山鄉瑞里村一處位於深山的茶園民宿旁產業道路，日前竄出火苗引燃落葉，造成火勢，由於地處深山，考量消防車抵達費時，為防範火勢蔓延擴大，警方偕同村民利用農用貨車載運水，並以人力接力方式灌救，成功在30分鐘內撲滅火勢。

日前竹崎分局瑞里仁壽聯合所員警接獲報案，所長吳博全率領警員陳冠廷趕赴現場，發現路邊野草與樹木起火燃燒，現場已有熱心村民手持滅火器試圖滅火，但因火點分散，燃燒面積擴大，滅火器已無法有效控制。

請繼續往下閱讀...

警方說，瑞里村位處偏遠山區，梅山消防分隊趕抵現場恐須花1小時左右，吳博全急中生智，以農用貨車變身消防水車，請求現場村民返家，駕駛茶園施肥使用裝載有水源的自小貨車充當臨時「水車」支援，陳冠廷拿起裝水容器，與村民組成「滅火人龍」，以接力方式將水運送至起火點潑灑灌救。

在警民通力合作下，火勢於30分鐘內完全撲滅，未造成人員傷亡或重大財物損失。當地民眾說，若是無法控制，火勢恐會蔓延擴大，感謝警方來回奔波救災，阻止可能發生的危機。

梅山鄉瑞里村的產業道路旁發生火警，警方與村民接力滅火。（警方提供）

警方與民眾利用貨車載運水源，接力用水桶滅火。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法