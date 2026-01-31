灌醉女教友強行猥褻 判刑11月

灌醉女教友強行猥褻，新竹縣色教徒遭判刑。（情境照）

新竹縣高姓男子將同教會教友小美灌醉，不僅強吻還強行撫摸其全身，不顧小美掙扎拒絕，利用體型優勢持續強行猥褻得逞，新竹地院依強制猥褻罪將高男判刑11月。

法官調查，高男與小美均為同教會教友，112年3月31日晚間10時許至翌日凌晨4時，一同在址設新竹縣的高男租屋處飲酒。

請繼續往下閱讀...

高男為滿足一己私慾，乘其酒興，竟基於強制猥褻犯意，於112年4月1日凌晨5時許，先親吻在客廳休憩的小美嘴部，又將手伸入上衣撫摸胸部，小美發覺有異，隨即以口頭表示「不行」、「不要」等語。

然而高男無視小美嚴詞拒絕及推拒掙扎，違反其意願，利用其身形優勢，強行將小美帶入房間內，並徒手伸入衣物內來回撫摸全身，並強行拉拽小美的手撫摸其生殖器，嗣後小美推開高男而掙脫欲離去之際，高男旋即由後方將小美拉回，使小美跌坐在其身上，並徒手反覆撫摸小美全身，以此強暴方式強制猥褻得逞。

法官審酌高男為心智成熟之成年人，當知悉須尊重他人身體自主，未得同意，不得任意碰觸他人身體，竟為滿足自身慾望，明知被害人多次明確表達拒絕之意，乘藉酒興，違反被害人意願，利用其身形優勢，率爾強吻且撫摸被害人胸部、全身等隱私部位，甚且強拉其手撫摸自己生殖器，令被害人承受身心煎熬，犯罪所生損害重大，最後依強制猥褻罪判刑11月。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法