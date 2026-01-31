為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    騎士紅燈越線被攔查 搜出喪屍菸彈、快篩呈現安毒陽性

    2026/01/31 10:11 記者鄭景議／台北報導
    陳男身上被搜出含有二級毒品「依託咪酯」成分的電子菸，現場實施唾液快篩更呈現安非他命陽性反應。（記者鄭景議翻攝）

    30歲的陳姓男子前日騎乘機車行經台北市文山區，因停等紅燈時違規跨越停止線，引起巡邏員警注意並上前攔查。沒想到不僅在陳男身上搜出含有二級毒品「依託咪酯」成分的電子菸，俗稱「喪屍菸彈」，現場實施唾液快篩更呈現安非他命陽性反應。面對確鑿的檢驗結果，陳男傻住，全程盯著試劑說明書全程不發一語，隨後被警方依毒品及公共危險罪嫌移送法辦。

    文山第二分局興隆派出所表示，員警吳旻諺、劉崇朴執行巡邏勤務時，在轄內路口發現陳男駕駛機車停等紅燈時，車頭已明顯超越停止線，於是依法上前執行交通稽查。起初陳男表現配合，但員警隨後在他身上發現一支電子菸，經初步檢視，內容物液體混濁且散發異味，疑似摻雜新興毒品「依託咪酯」。

    員警隨即在現場利用毒品初步檢驗試劑進行檢測，結果電子菸內容物立刻呈現毒品陽性反應。為了確認陳男是否有施用毒品後駕車的行為，警方依規定對他實施毒品唾液快篩，檢測結果顯示安非他命同樣呈現陽性。當檢驗結果出爐時，陳男似乎不敢相信，反覆拿起檢測試劑與說明書比對查看，過程中始終保持沈默，無法對毒品來源做出合理解釋。

    警方當場查扣該枚俗稱「喪屍菸彈」的電子菸及相關證物，並將陳男帶回派出所偵辦，全案在偵訊過後，警方將陳男依涉嫌違反毒品危害防制條例及刑法公共危險罪，移送地檢署進一步偵辦。

    文山第二分局指出，依託咪酯近期常被不法分子混入電子菸油中誘騙民眾吸食，施用後會導致肌肉抽搐、意識不清甚至行為失控，這不僅嚴重危害個人身心健康，一旦上路更會對其他用路人造成極大的安全威脅。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

