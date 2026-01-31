為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    國中生腦補手機遭竊懸疑劇！警一動作「破案」 他尷尬急道謝

    2026/01/31 10:03 記者許國楨／台中報導
    兩名少年懷疑手機遭竊，急向警方求助。（民眾提供）

    兩名少年懷疑手機遭竊，急向警方求助。（民眾提供）

    台中市一名13歲馮姓國中生與同學前晚外出買消夜，返抵宿舍時赫然發現手機失蹤，回想沿途過程時，腦補出「機車騎士靠近單車置物籃、趁隙取走手機」畫面，越想越不安，急忙報警求助，沒想到警方到場後，只做了一個簡單動作，就讓整起事件真相大白，原來手機根本沒被偷，而是靜靜躺在共享單車的置物籃裡。

    第三分局健康派出所巡佐林勝助、警員簡永昇，前天晚間8點多執行巡邏勤務時，接獲報案指出南區高工路與南和路口有民眾需要協助，隨即趕赴現場，發現兩名少年站在路旁神情焦急，不斷低頭張望，顯得相當不安。

    經了解，馮姓少年與同學稍早騎乘共享單車外出買消夜，返程途中因單車電量不足，曾在中途站點更換車輛，兩人短暫聊天後再度上路，直到快回到宿舍，少年才驚覺手機不見，沿途找遍仍毫無所獲，此時少年突然想起曾有一輛機車靠近單車前方置物籃，懷疑手機可能遭人趁亂取走，情急之下撥打110報警。

    員警聽完描述並未急著調閱監視器，而是先嘗試撥打少年遺失的手機，沒想到電話一接通，另一端竟傳來陌生聲音，當場讓眾人一愣，原來，馮姓少年在更換共享單車時，忘了將手機一併取走，手機就這樣留在原車置物籃內，後續由共享單車調度員在進行車輛調度時，聽見鈴聲才發現這支「被遺忘的手機」。

    警方隨即帶著兩名少年與調度員會合，順利取回手機，少年拿回手機後如釋重負，也對自己一時慌亂、誤會他人感到不好意思，頻頻向警方道謝。

    馮姓少年在員警協助下尋回手機。（民眾提供）

    馮姓少年在員警協助下尋回手機。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播