兩性網紅作家「阿成」偷吃粉絲人妻 辯稱：有小孩不代表有結婚

兩性網路知名作家「阿成」（化名），遭控與江姓粉絲發展婚外情，遭江女丈夫指控2人不僅十指緊扣逛街，還上旅館開房間。新北地院審理時，阿成辯稱不知對方已婚，還稱「現代社會有小孩不代表有結婚」，但法官翻出江女臉書簡介標記「已婚」及全家福照，認定阿成侵害人夫配偶權情節重大，判應賠償人夫20萬元精神慰撫金。

人夫主張，他與妻子結婚多年，育有2名子女，家庭生活原本幸福美滿；妻子長期追蹤在臉書擁有6萬粉絲的兩性作家「阿成」，2 人竟從文字互動發展到男女朋友關係。去年3月，他發現妻子與阿成私下相約出遊，甚至被拍到在大街上十指緊扣過馬路，互動宛如熱戀中的情侶，還到旅館開房，讓他精神近乎崩潰，憤而求償70萬元。

面對指控，阿成辯稱，江女只是他眾多臉友之一，當天僅與江女見面吃飯敘舊，後因江女體力不支才牽她手過馬路，她與江女雖然有互動，但並未點入對方的臉書簡介，自然不知道她已婚。阿成更進一步主張，即便在江女臉書看過小孩合照，但在現代多元社會中，「有小孩不代表有結婚」，也可能解讀為「友善父母共同撫育」，主張自己並無侵害配偶權的故意。

但法官認為，江女臉書簡介清楚勾選「已婚」，且經常分享兒子畢業典禮、全家慶生等合照，一般人一望即知；阿成與江女並非單純作家與粉絲，被拍到十指緊扣過馬路與到旅館開房間，互動程度與熱戀情侶無異。

法官直指，依一般社會常情，兩人在發展曖昧感情前，理應會關心對方的婚姻狀態，阿成辯稱全然不知，顯然有違常理，阿成侵害人夫配偶權情節重大，應賠償20萬元；全案可上訴。

