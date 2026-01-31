為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    女明星接「性愛恐攻」訊息 噁爛粉絲高雄落網

    2026/01/31 09:49 記者黃佳琳／高雄報導
    女明星接到「性愛恐攻」私訊，求助新店警方逮捕瘋狂粉絲。（資料照）

    蔡姓男子迷戀某女明星的外貌和才藝，竟透過臉書私訊，傳送「性愛恐攻」訊息，女明星原本不想理他，沒想到蔡男變本加厲，訊息內容愈來愈下流，女明星向新店警方求助，警方循線在高雄找到發文的蔡男，由於女明星堅持告到底，蔡男被依恐嚇危害安全罪判刑3月，得易科罰金。

    判決指出，2024年8月10日早上，女明星睡醒後，發現有粉絲凌晨4點透過臉書粉專傳私訊給她，女明星打開訊息一看，發現傳訊的臉書帳號「李進益」寫下「想邊吃奶子邊幹妳」；由於女藝人常會遇到瘋狂粉絲，女明星不以為意，沒想到「李進益」竟開始變本加厲。

    女明星發現，「李進益」從同年8月25日起，每隔幾天就會接到他傳送的下流私訊，包含「好身材回台灣，晚上來高雄旅館（傳簡訊）給我我想幹妳」、「好想躺著吃你的奶邊頂幹用力射精，啊～嘶～」、「精水滿了好想後入將精水全部射入你的子宮裡」、「我的精水又滿了好想幹你」。

    女明星見對方騷擾訊息後擔心自身安危，便向住家附近的新店警方求助，經警方介入調查後，查出發文的蔡姓男子住在高雄，因此全案移交高雄警方查辦；高雄警方接手偵辦並逮捕蔡男送辦，高雄地方法院審理時，蔡男坦承犯行，並表達歉意想與女明星和解，但女明星堅不肯原諒他，法官則認定蔡男未注意粉絲與女明星彼此之間的交流分際與界限，因此依恐嚇危害安全罪判刑3月，得易科罰金，可上訴。

