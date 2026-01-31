為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    貸款不成竟成詐團幫兇！苗栗男1天內提領多筆贓款被判刑

    2026/01/31 09:47 記者蔡政珉／苗栗報導
    貸款不成竟成詐團幫兇，苗栗一名男子1天內提領多筆贓款被判刑。示意圖。（資料照）

    貸款不成竟成詐團幫兇，苗栗一名男子1天內提領多筆贓款被判刑。示意圖。（資料照）

    苗栗一名詹姓男子因著急辦理貸款，卻與詐騙集團搭上線，提供其農會、銀行帳戶並配合提領被害人匯入其帳戶現金，甚至隨時待命只要有人匯款便取款交給詐騙集團成員。苗栗地院審理後，認詹男曾有辦理信貸社會經驗，仍抱持不在意、無所謂心態提供帳戶給詐團暱稱「黎偉賓」等人使用並協助取款，依共同詐欺取財罪判刑、應執行有期徒刑1年8個月。

    詹男稱，因親人於去年11月間過世亟需現金，在網路上見到自稱「好享貸」的代辦人員，對方以其信用分數不足為由，要求提供銀行與農會帳戶及配合提款。

    不過，詹男提領現金為詐騙集團以「假中獎」、「假賣家」等手法所騙取贓款，詹男則依詐騙集團指示配合待命，短期內頻繁在ATM提款還拍照回報，並將提領現金交給詐騙集團成員。

    詹男雖辯稱，當時焦頭爛額忙著貸款，「沒有想這麼多」。但法官發現，詹男10年前就有申辦信貸經驗，申辦貸款之經驗，並知悉詐欺集團會利用人頭帳戶、車手以詐騙、洗錢，且其提款後交給詐團成員等行為，明顯異於正常申辦信貸流程。

    法院考量詹男已與部分被害人達成調解且履行部分賠償，依共同詐欺取財罪判刑、應執行有期徒刑1年8個月。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播