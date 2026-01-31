收容人大搬遷2-2》全新彰化看守所收容量爆增5倍原因曝光

全新的彰化看守所已全部完工。（法務部矯正署提供）

記者顏宏駿／彰化專題報導

全新的彰化看守所位於彰化監獄旁，目前已經完工，面積從員林所的1公頃驟升至5.9公頃，啟用後可收容員額也從312名增加到1500名，容納量爆增5倍，是否意味司法高層認為彰化縣將淪為「犯罪城市」！對此，所方澄清，全國看守所老舊、擁擠，一直為國人詬病，當初規劃彰化新所時，就考量擴大收容員額，以解決國內看守所空間擁擠的問題，未來也會收其它縣市送來的受刑人。

舊有的彰化看守所位於員林市區至今已有58年歷史，今年3月，彰化縣將迎來首次「收容人大搬遷」，400多位收容在員林所的刑犯將被遷往22公里外的全新彰化看守所，全新的彰化看守所佔地5.09公頃，啟用後可收容員額從312名驟升到1500名。

所方表示，人犯超收、看守所老舊普遍存在全國各大監所，目前彰化所共收容490人，核定容額為312人，超收率達57%，舍房非常擁擠，6都看守所的擁擠情況比彰化所嚴重。

這兩年詐欺罪爆增，彰化所的詐欺犯和洗錢犯就達40%，受刑人擁擠，容易產生衝突。環境差增加矯正難度。彰化所增加收容員額雖增加，但因面積和硬體設備提升，將優先完成「一人一床」之設置目標，未來也將解決他所超收的問題，保障收容人的居住環境與生活品質。

全新彰化看守所外觀。（法務部矯正署提供）

