收容人大搬遷2-1》年後彰化看守所搬家 員林喜迎「司法商業特區」

員林看守所將拆除打造商業特區。（記者顏宏駿攝）

記者顏宏駿／彰化專題報導

法務部矯正署斥資28億餘元在彰化二林監獄北鄰興建全新彰化看守所，已於去年底完工，目前正驗收中，最快今年3月就可啟用。「舊法院特區」近2公頃土地將返還原地主員林市公所，未來極有可能成為員林市「最能生金雞蛋」的商業區，帶動附近的房價。

彰化地方法院、彰化地檢署與看守所先後遷移，留下公有地1.94公頃及私有地468坪，目前地檢署正辦理財物清點作業，完成後即可移交員林市公所。市區多出近2公頃的商業地（機關用地變更），員林代理市長賴致富表示，公所參考「黃金帝國」開發模式，在移交完成後，大方向將走向都市更新，即建物拆除後，部分做停車場使用，未來朝住商辦大樓方向規畫，目前委由顧問公司規畫，計畫案去年底已完成發包。

賴致富說，公所有短、中、長期開發方案，舊法院、看守所若拆除，先設置社區型公園綠地及汽機車停車場，緩解周邊停車位不足問題；並計畫拓寬法院街沿線道路，改善毗鄰僑信國小的通學安全，未來推動多元使用，包括商業、辦公及公共設施。

一旦看守所遷走，「舊法院特區」舊建築拆除，2公頃土地被視為「翻轉」員林商圈的「火車頭」。

彰化縣議員曹嘉豪說，「黃金帝國」、「法院商圈」都更被視為員林市未來發展的「雙引擎」，黃金帝國拆除工程，今年5月底完成，未來將改建為地上22層、地下4層的住商混合大樓，舊住戶分配是浩大工程，要見到「開花結果」還有得等；「法院商圈」倍受市民期待，因為舊建築拆掉，都更計畫可以馬上進行，這塊地才是影響員林市發展的關鍵。

他說，2023年「好市多」原本有意插旗員林市，但開發商剛好與林厝交流道旁的員榮總醫院的購地計畫衝突，後來員榮總醫院購得土地，員林市與好市多「擦身而過」，地方把員林發展的希望寄託在「舊法院特區」，希望公所加速開，讓大型商場進駐，若這裡能發展，員林市的地價自然水漲船高。

舊司法特區已完成點交，公所有意循黃金帝國模式開發成商業區。（記者顏宏駿攝）

