10歲男童深夜衝滑板進車道 3部機車閃避連環追撞3傷送醫

高市楠梓區10歲男童在騎樓玩滑板，疑操作不慎直接衝入車道，造成3部機車連環追撞。（讀者提供）

高市楠梓區興楠路30日22時許獲報，1名10歲男童在騎樓玩滑板，疑操作不慎直接衝入車道，造成3部機車連環追撞，並波及路邊停放的機車，害3名騎摔受傷送醫，詳細肇事原因仍需調查後送交通大隊分析研判。

警方調查，30日22時許，1名10歲男童操作不慎，讓滑板自騎樓滑入車道，行駛於興楠路的28歲陳姓女騎士為閃避而急煞，導致後方機車騎士23歲林男、24歲江男追撞並波及路旁停放機車，119獲報到場檢傷時，24歲吳男及32歲莊女閃避不及發生碰撞。林男、江男及吳男受傷經送醫無大礙，駕駛經檢測皆無酒精反應。

楠梓警分局呼籲，行人於路旁嬉戲影響交通，依據道路交通管理處罰條例第78條1項4款，於交通頻繁之道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通規定，可處500元罰鍰，如造成他人車損或傷亡，需依刑法過失傷害、過失致死罪及民法負起相關責任。

滑板疑操作不慎直接衝入車道。（讀者提供）

