為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    10歲男童深夜衝滑板進車道 3部機車閃避連環追撞3傷送醫

    2026/01/31 07:24 記者蔡清華／高雄報導
    高市楠梓區10歲男童在騎樓玩滑板，疑操作不慎直接衝入車道，造成3部機車連環追撞。（讀者提供）

    高市楠梓區10歲男童在騎樓玩滑板，疑操作不慎直接衝入車道，造成3部機車連環追撞。（讀者提供）

    高市楠梓區興楠路30日22時許獲報，1名10歲男童在騎樓玩滑板，疑操作不慎直接衝入車道，造成3部機車連環追撞，並波及路邊停放的機車，害3名騎摔受傷送醫，詳細肇事原因仍需調查後送交通大隊分析研判。

    警方調查，30日22時許，1名10歲男童操作不慎，讓滑板自騎樓滑入車道，行駛於興楠路的28歲陳姓女騎士為閃避而急煞，導致後方機車騎士23歲林男、24歲江男追撞並波及路旁停放機車，119獲報到場檢傷時，24歲吳男及32歲莊女閃避不及發生碰撞。林男、江男及吳男受傷經送醫無大礙，駕駛經檢測皆無酒精反應。

    楠梓警分局呼籲，行人於路旁嬉戲影響交通，依據道路交通管理處罰條例第78條1項4款，於交通頻繁之道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通規定，可處500元罰鍰，如造成他人車損或傷亡，需依刑法過失傷害、過失致死罪及民法負起相關責任。

    滑板疑操作不慎直接衝入車道。（讀者提供）

    滑板疑操作不慎直接衝入車道。（讀者提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播