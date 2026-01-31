申請身障補助遭拒 戶籍突然多一兒子

丈夫與前妻離婚超過二十年，早已斷聯，但近期因病申請身障補助，驚覺戶籍內竟登記有一名兒子，導致資格不符。法院依DNA鑑定確認無血緣關係，判決該子非其親生。

丈夫與前妻於2002年10月協議離婚，此後斷絕聯繫。前妻雖在離婚後產下一名兒子，但受限於民法受胎期間的規定，這名孩子在法律上仍被推定為男子的婚生子女，並完成戶籍登記。男子多年來對此毫無所悉，直到2025年3月間，因身體狀況需申請身障補助，主管機關審核時將這名名義上的兒子列入家庭人口計算，導致家庭總收入或動產計算超過標準，申請慘遭退件。為釐清真相並爭取應有的社會福利，向台南地方法院提起否認子女告訴。

名義上的兒子出庭時坦承，自己確實並非男子親生，對於男子遲至2025年才知悉此事也無異議；生母即前妻則經合法通知未現身，亦未提出書面說明。法院為求慎重，囑託成大醫院進行專業血緣鑑定。報告顯示，雙方DNA點位不符，親子關係指數極低，親子關係概率值為0.000000%，科學數據明確排除兩人具有親子血緣關係。法官審酌後認為，男子在知悉真相後未逾兩年法定期間即提告，主張有據，因此判決確認該子非其親生。

