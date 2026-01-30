為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    遭催促「還要等你多久」狠殺友人判無期 上訴辯傷害致死被駁回

    2026/01/30 23:27 記者楊心慧／台北報導
    男子林家宏不滿被催促、竟殺害友人被判無期徒刑，上訴高院遭駁回。（資料照）

    男子林家宏作客李姓友人家，只因不滿李男催促他上樓，竟發狠將李男殺死。基隆地院國民法庭一審依殺人罪判林男無期徒刑。案經上訴，高等法院今判上訴駁回。

    一審判決指出，林家宏前年6月間作客友人家時巧遇高姓舊識，2人聊到忘我，引發欲帶林男上樓的李姓男子不滿，嗆林「你是好了沒？」「還要等你多久？」未料，林男聽後，竟持折疊刀朝李男胸部、腹部猛刺2刀致死。

    基隆地檢署2024年10月偵結，將在押的林男依殺人罪嫌起訴。基隆地院國民法庭去年5月依殺人罪判處林男無期徒刑，褫奪公權終身。

    李母在林男獲判無期徒刑後，提告向林男求償包括醫療費、喪葬費、扶養費與精神慰撫金合計684萬餘元損害賠償。民事庭合議庭審酌，李是李母的獨生子，也是李母喪偶後生活唯一支柱，林男僅因不滿李男催促他盡快上樓，就持刀刺死李男，手段極為凶殘，認為李母向林男請求684萬餘元賠償合理，最終判684萬元。

    林家宏不滿刑事判無期徒刑，主張傷害致死，上訴至高院，在法庭還稱是對方挑釁，但高院認為基隆地院一審判決無違誤，今駁回上訴。

