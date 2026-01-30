1/30 今彩539頭獎開1注！ 800萬獎落台北

1月30日開獎的第115000026期今彩539頭獎開出1注，第115000009期大樂透頭獎摃龜。（台彩提供；本報合成）

1月30日開獎的第115000026期今彩539頭獎開出1注，由台北市信義區松山路322號的「彬彬有禮彩券行」開出，第115000009期大樂透頭獎則摃龜。

第115000009期大樂透中獎號碼「09、13、27、31、32、39，特別號：19」。頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共45注中獎，每注可得4萬5552元；肆獎共100注中獎，每注可得1萬3177元；伍獎共2326注中獎，每注可得2000元；陸獎共3061注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬8792中獎，每注可得400元；普獎共3萬8332注中獎，每注可得400元。

第115000009期49樂合彩中獎號碼為「09、13、27、31、32、39」。四合共3注中獎，每注可得20萬元；三合共178注中獎，每注可得1萬2500元；二合共4009注中獎，每注可得1250元。

第115000026期今彩539中獎號碼為「16、17、29、30、36」。頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共181注中獎，每注可得2萬元；參獎共6104注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬2106注中獎，每注可得50元。

第115000026期39樂合彩中獎號碼為「16、17、29、30、36」。四合開出1注，可得21萬2500元；三合共158注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6905注中獎，每注可得1125元。

第115000026期3星彩中獎號碼為「900」。壹獎共53注中獎，每注可得5000元。

第115000026期4星彩中獎號碼為「1224」。壹獎共97注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

