明起無照駕駛罰鍰首次最高6萬元 並當場移置保管車輛

高市交通局藉由校園教育課程宣導防制無照駕駛。（資料照，高雄市交通局提供）

交通部公路局今天（30日）晚間說明，1月31日修正施行的道路交通管理處罰條例及道路交通安全講習辦法，無照駕駛除罰鍰提高及一律當場移置保管車輛外，所有無照駕駛違規者皆需自費參加道路交通安全講習課程。

新規定為汽車無照駕駛最高罰鍰提高至6萬元，機車提高至3萬6千元，10年內違規達2次者，將處以最高額度罰鍰，若達3次以上，則在前次罰鍰基礎上再加重處罰。

請繼續往下閱讀...

公路局說明，以往為遏止未成年人因心智不成熟，駕駛車輛導致嚴重事故，已先針對未滿18歲無照駕駛違規人召回講習，但近年來無照駕駛數量持續上升，經交通部公路局統計，去年未成年無照駕駛數量約2萬件，成年無照駕駛約26萬件。

公路局配合道路交通安全講習辦法修正，講習班別新增「無照駕駛違規班」，課程3小時，每小時收費200元，課程涵蓋「道路風險辨識」、「考照相關說明」及「交通法令（含法律責任）」，除了幫助違規者回到合法駕駛的行列，也宣導相關民、刑事責任，並加入正確使用駕駛輔助系統。

公路局表示，若無正當理由，不依規定接受道路交通安全講習者，依道路交通管理處罰條例第24條第3項規定，會處1800元罰鍰；經再通知參加講習，逾期6個月以上仍不參加者，其為汽車駕駛人者，吊扣其駕駛執照6個月（禁考）；其為汽車所有人者，吊扣違規汽車牌照6個月。

公路局呼籲，無照駕駛罰鍰由原6000元至2萬4000元，修法改為無上限，無照駕駛代價極高，希望透過新增的講習課程，引導違規者循正確管道考取駕照，確保每一位用路人皆具備完整的駕駛技能與正確的法治觀念。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法