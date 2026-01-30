為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    車手赴彰化收取150萬 來回不停走動露餡被逮

    2026/01/30 21:36 記者劉曉欣／彰化報導
    車手從南投到彰化和美，自稱幫朋友取貨。（民眾提供）

    車手從南投到彰化和美，自稱幫朋友取貨。（民眾提供）

    彰化縣36歲從事餐飲業的鄭女，花200萬元買虛擬貨幣，準備要加碼150萬元，相約在和美一處超商後方空地交易，車手卻被警方當場逮捕，女子完全不知發生何事。原來附近民眾發現有陌生中年男子不停走動，實在太詭異，馬上報警讓警方逮個正著！

    和美警分局表示，這起詐騙是最常見的手法，鄭女先在IG遭詐團以假交友方式，每日噓寒問暖，以介紹投資虛擬貨幣「穩賺不賠」為由，再加入假投資Line群組，誘使鄭女交出現金，以面交取得信任。

    警方指出，當鄭女第二度要交150萬元給車手，和美派出所巡邏警員李奇龍、劉惠亭到場，當場逮捕車手時，鄭女都嚇到了。當警方告知鄭女這是詐團車手，鄭女才如夢初醒，警方訊後以詐欺及洗錢防制法等罪嫌將車手移送彰化地方檢察署偵辦。

    警方強調，這起逮捕詐團車手案，是巡邏員警接獲民眾報案，指出在和美一處超商後方空地有個可疑男子，不斷的走來又走去，看起來就不是本地人，行為太奇怪了。果然，員警到場發現51歲張姓男子就是詐團車手，張男是南投人，他自稱退休後，專程來彰化和美幫別人拿東西，由於民眾的警覺心高，主動打電話報警，讓鄭女保住150萬元血汗錢。

    警方逮捕車手，女子保住150萬元血汗錢。（民眾提供）

    警方逮捕車手，女子保住150萬元血汗錢。（民眾提供）

    彰化縣和美警分局抓到車手，人贓俱獲。（民眾提供）

    彰化縣和美警分局抓到車手，人贓俱獲。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播